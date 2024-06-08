Мовиться про вітаміни А, С, В1, В2, К, РР. Також зелена цибуля містить в собі фолієву кислоту, кальцій, фосфор тощо.
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Чим корисна зелена цибуля
Цинк робить зелену цибулю корисною у профілактиці та боротьбі з проблемами волосся, нігтів і шкіри. Також цей мікроелемент бере участь у виробленні чоловічих і жіночих гормонів, тому його достатня кількість в організмі важлива для репродуктивної функції.
Окрім цього, в зеленій цибулі містяться речовини, які зміцнюють серцевий м’яз і стінки судин. Також вона:
- підвищує апетит, покращує травлення і процес засвоєння їжі,
- підвищує тонус,
- корисна за ГРВІ та грипу,
- нормалізує тиск,
- допомагає за цукрового діабету,
- стимулює процеси кровотворення,
- добре впливає на серцево-судинну систему,
- знижує ризик ракових захворювань,
- має антисептичну, протимікробну, бактерицидну, протизапальну й антисклеротичну дії.
Ароматна приправа із зелені
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 10
Дивіться, як зробити приправу із зелені: відео
Приготування:
- Зелень промийте та покладіть у блендер. Також туди додайте всі інші інгредієнти. Перебийте до однорідного стану.
- Викладіть суміш на деко, застелене пергаментом, тонким пластом і розрівняйте лопаткою.
- Сушіть при температурі 80 градусів 1 – 1,5 години. Температуру не збільшуйте, щоб не згоріло. Час від часу перемішуйте.
- Коли суміш вже буде суха, ще раз перебийте блендером та пересипте в банку.