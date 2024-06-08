Мовиться про вітаміни А, С, В1, В2, К, РР. Також зелена цибуля містить в собі фолієву кислоту, кальцій, фосфор тощо.

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Чим корисна зелена цибуля

Цинк робить зелену цибулю корисною у про­філактиці та боротьбі з проблемами волосся, нігтів і шкіри. Також цей мікроелемент бере участь у виробленні чоловічих і жіно­чих гормонів, тому його достатня кількість в організмі важлива для репродук­тивної функції.

Окрім цього, в зеленій цибулі містяться речовини, які зміцнюють серцевий м’яз і стінки судин. Також вона:

  • підвищує апетит, покращує травлення і процес засво­єння їжі,
  • підвищує тонус,
  • корисна за ГРВІ та грипу,
  • нормалізує тиск,
  • допомагає за цукрового діабету,
  • стимулює процеси кровотворення,
  • добре впливає на серцево-судинну систему,
  • знижує ризик ракових захворювань,
  • має антисеп­тичну, протимікробну, бактерицидну, про­тизапальну й антисклеротичну дії.

Ароматна приправа із зелені

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 10

Дивіться, як зробити приправу із зелені: відео

Приготування:

  1. Зелень промийте та покладіть у блендер. Також туди додайте всі інші інгредієнти. Перебийте до однорідного стану.
  2. Викладіть суміш на деко, застелене пергаментом, тонким пластом і розрівняйте лопаткою.
  3. Сушіть при температурі 80 градусів 1 – 1,5 години. Температуру не збільшуйте, щоб не згоріло. Час від часу перемішуйте.
  4. Коли суміш вже буде суха, ще раз перебийте блендером та пересипте в банку.