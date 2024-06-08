Мовиться про вітаміни А, С, В1, В2, К, РР. Також зелена цибуля містить в собі фолієву кислоту, кальцій, фосфор тощо.

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Чим корисна зелена цибуля

Цинк робить зелену цибулю корисною у про­філактиці та боротьбі з проблемами волосся, нігтів і шкіри. Також цей мікроелемент бере участь у виробленні чоловічих і жіно­чих гормонів, тому його достатня кількість в організмі важлива для репродук­тивної функції.

Окрім цього, в зеленій цибулі містяться речовини, які зміцнюють серцевий м’яз і стінки судин. Також вона:

підвищує апетит, покращує травлення і процес засво­єння їжі,

підвищує тонус,

корисна за ГРВІ та грипу,

нормалізує тиск,

допомагає за цукрового діабету,

стимулює процеси кровотворення,

добре впливає на серцево-судинну систему,

знижує ризик ракових захворювань,

має антисеп­тичну, протимікробну, бактерицидну, про­тизапальну й антисклеротичну дії.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

Ароматна приправа із зелені

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 10

Дивіться, як зробити приправу із зелені: відео

Інгредієнти:

– пучок кропу;

– кілька гілочок зеленої цибулі;

– 20 грамів лимонної цедри;

– 3 зубчики часнику;

– 200 грамів солі.

Приготування: