Это надо знать всем: чем полезна клубника – факты, которые вас удивят
В этом году сезон клубники начался раньше. Поэтому успейте полакомиться этой сверхполезной ягодой.
Клубника содержит в себе много витаминов. В частности, антиоксиданты, которые так нужны нашему организму, информирует Вкусно 24.
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Чем полезна клубника
Клубника содержит в себе 2 витамина, которые действуют как антиоксиданты и первая линия защиты организма:
- витамин A в виде бета-каротина;
- витамин C в виде аскорбиновой кислоты.
В частности, они:
- помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний,
- улучшают функцию сосудов и давление, уменьшая склонность к тромбозу,
- способствуют очищению, восстанавливая здоровье желудочно-кишечного тракта.
Клетчатка и витамины, содержащиеся в клубнике, важны для стимуляции детоксикации организма. В ягодах клубники также есть много флавоноидов, особенно антоцианидинов, которые улучшают когнитивные свойства. Поэтому эта ягода может помочь с проблемами памяти и избежать развития болезни Альцгеймера и деменции.
В клубнике есть и много марганца, важного для нормальной работы нервной системы и здоровья мозга. Он также необходим для формирования костной и соединительной тканей, свертываемости крови и тому подобное.
Клубнику используют даже в косметологии, ведь она хорошо влияет на иммунитет, здоровье кожи, волос и ногтей. В частности, масло из семян клубники хорошо увлажняет кожу. А вот пюре из клубники используют для осветления и питания кожи.
Клубника – очень полезна / Фото Unsplash
Итальянский пирог с клубникой
- Время: 55 минут
- Порций: 6
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 миллилитров масла;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 250 граммов муки;
– 12 граммов разрыхлителя.
Для наполнителя:
– 3 столовые ложки сыра маскарпоне;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 100 граммов клубники.
Приготовление:
- Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления.
- Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности.
- Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой.
- Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто.
- В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы.
- Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором.
- Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог.
- Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.