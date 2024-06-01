Це треба знати всім: чим корисна полуниця – факти, які вас здивують

Полуниця містить у собі багато вітамінів. Зокрема, антиоксиданти, які так потрібні нашому організму, інформує Смачно 24.
Варто спробувати Ідеальна випічка вихідного дня: готуємо полуничний тарт, який здивує ваших рідних
Чим корисна полуниця
Полуниця містить у собі 2 вітаміни, які діють як антиоксиданти та перша лінія захисту організму:
- вітамін A у вигляді бета-каротину;
- вітамін C у вигляді аскорбінової кислоти.
Зокрема, вони:
- допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань,
- покращують функцію судин та тиск, зменшуючи схильність до тромбозу,
- сприяють очищенню, відновлюючи здоров'я шлунково-кишкового тракту.
Клітковина та вітаміни, що містяться в полуниці, є важливими для стимуляції детоксикації організму. У ягодах полуниці також є багато флавоноїдів, особливо антоціанідинів, які покращують когнітивні властивості. Тому ця ягода може допомогти з проблемами пам'яті та уникнути розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.
У полуниці є й багато марганцю, важливого для нормальної роботи нервової системи та здоров'я мозку. Він також необхідний для формування кісткової та сполучної тканин, згортання крові тощо.
Полуницю використовують навіть у косметології, адже вона добре впливає на імунітет, здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Зокрема, олія з насіння полуниці добре зволожує шкіру. А ось пюре з полуниці використовують для освітлення та живлення шкіри.
Полуниця – дуже корисна / Фото Unsplash
Італійський пиріг з полуницею
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Збийте міксером яйця, цукор та ванільний цукор до побіління.
- Налийте олію і молоко та знову збийте до однорідності.
- Насипте борошно, розпушувач і перемішайте міксером. Потім ще трохи вимішайте лопаткою.
- Форму для випікання застеліть пергаментом і вилийте в неї тісто.
- У глибоку тарілку викладіть маскарпоне, додайте яйце, цукрову пудру і збийте міксером до пишної, однорідної маси.
- Перекладіть масу в кондитерський мішечок і викладіть на тісто гарним візерунком.
- Полуницю промийте і наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на пиріг.
- Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.