Це треба знати всім: чим корисна полуниця – факти, які вас здивують

Полуниця містить у собі багато вітамінів. Зокрема, антиоксиданти, які так потрібні нашому організму, інформує Смачно 24.

Варто спробувати Ідеальна випічка вихідного дня: готуємо полуничний тарт, який здивує ваших рідних

Чим корисна полуниця

Полуниця містить у собі 2 вітаміни, які діють як антиоксиданти та перша лінія захисту організму:

вітамін A у вигляді бета-каротину;

вітамін C у вигляді аскорбінової кислоти.

Зокрема, вони:

допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань,

покращують функцію судин та тиск, зменшуючи схильність до тромбозу,

сприяють очищенню, відновлюючи здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Клітковина та вітаміни, що містяться в полуниці, є важливими для стимуляції детоксикації організму. У ягодах полуниці також є багато флавоноїдів, особливо антоціанідинів, які покращують когнітивні властивості. Тому ця ягода може допомогти з проблемами пам'яті та уникнути розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.

У полуниці є й багато марганцю, важливого для нормальної роботи нервової системи та здоров'я мозку. Він також необхідний для формування кісткової та сполучної тканин, згортання крові тощо.

Полуницю використовують навіть у косметології, адже вона добре впливає на імунітет, здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Зокрема, олія з насіння полуниці добре зволожує шкіру. А ось пюре з полуниці використовують для освітлення та живлення шкіри.



Полуниця – дуже корисна / Фото Unsplash

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.

Італійський пиріг з полуницею

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 250 грамів борошна;

– 12 грамів розпушувача.

Для наповнювача:

– 3 столові ложки сиру маскарпоне;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 100 грамів полуниці.

Приготування: