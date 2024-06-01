Вместо клубники также можно использовать сливы, груши или ягоды. Попробуйте – этот рецепт всегда удается.
Стоит попробовать Итальянский клубничный торт: простой рецепт изысканного десерта: простой рецепт изысканного десерта
Клубничный тарт
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 190 градусов. Масло и сахар положите в глубокую миску и взбейте почти до побеления. Продолжая взбивать, введите яйцо. Добавьте муку и вымешайте до однородности. Оставьте на 10 минут отдохнуть.
- Выложите тесто на пергамент, вырезанный по размеру противня. Раскатайте, но не слишком тонко.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для начинки. Выложите ее на тесто, распределяя и отступая от края 3 – 4 сантиметра. Начиная от центра, заложите все клубникой. Заверните края теста к центру, формируя галету.
- Смажьте взболтанным белком края и посыпьте хлопьями миндаля. Осторожно переместите галету на противень и поставьте в разогретую духовку. Запекайте 40 – 45 минут. Достаньте противень с галетой из духовки и оставьте и 30-40 минут, чтобы застыл клубничный сок.