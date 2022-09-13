Самыми популярными морепродуктами в Украине считаются креветки. Они бывают разных размеров и видов, и мы научились смаковать ими как в первых блюдах (том ям, или том кха), или чешут к пиву.
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Из креветок часто готовят свежие салаты, добавляют их в пасту или рис. Чтобы ваши эксперименты на кухне всегда были удачными, мы подобрали несколько проверенных комбинаций с ними, которые точно придутся по вкусу даже гурману.
Креветки с лаймом / Фото Love Food
С чем есть креветки: сочетание с другими продуктами
- креветки + чили + сок лайма + коричневый сахар;
- ️креветки + кориандр + эстрагон;
- креветки + краб + приправа олдбей;
- ️креветки+краб+фисташки+кресс-салат;
- креветки + чеснок + лайм;
- креветки + чеснок + горчица + эстрагон;
- креветки + имбирь + зеленое яблоко + шафран;
- креветки + хрен + кетчуп + лимон;
- ️креветки + чеснок + овсяная мука грубого помола + маскарпоне + томат;
- креветки + фасоль + болгарский перец + апельсин + колбаса.
Наслаждайтесь вкусными блюдами с морепродуктами.