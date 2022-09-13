С чем совмещать креветки: кулинарная азбука вкуса

13 сентября 2022 , 12:00
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Источник:

инстаграмм Академии Шефов

Пусть мы не покупаем их каждый день, но есть дни, когда так хочется полакомиться креветками. Чтобы не испортить блюдо из морепродуктов, мы приготовили проверенные комбинации с креветками.

Самыми популярными морепродуктами в Украине считаются креветки. Они бывают разных размеров и видов, и мы научились смаковать ими как в первых блюдах (том ям, или том кха), или чешут к пиву.

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Из креветок часто готовят свежие салаты, добавляют их в пасту или рис. Чтобы ваши эксперименты на кухне всегда были удачными, мы подобрали несколько проверенных комбинаций с ними, которые точно придутся по вкусу даже гурману.


Креветки с лаймом / Фото Love Food

С чем есть креветки: сочетание с другими продуктами

  • креветки + чили + сок лайма + коричневый сахар;
  • ️креветки + кориандр + эстрагон;
  • креветки + краб + приправа олдбей;
  • ️креветки+краб+фисташки+кресс-салат;
  • креветки + чеснок + лайм;
  • креветки + чеснок + горчица + эстрагон;
  • креветки + имбирь + зеленое яблоко + шафран;
  • креветки + хрен + кетчуп + лимон;
  • ️креветки + чеснок + овсяная мука грубого помола + маскарпоне + томат;
  • креветки + фасоль + болгарский перец + апельсин + колбаса.

Наслаждайтесь вкусными блюдами с морепродуктами.

Автор: Богданна Рибак