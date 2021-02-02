Чем заменить яйца в выпечке и десертах: рассказывает кондитер Лиза Глинская
Талантливая кондитерка Лиза Глинская охотно поделилась несколькими советами, как в выпечке или десертах можно заменить куриные яйца.
Источник: инстаграм Лизы Глинской
Чем заменить яйца в выпечке? Вы, наверное, не раз задавали себе такой вопрос когда начинали подготовку к приготовлению десерта и обнаруживали, что яйца вы или забыли приобрести, или просто их не употребляете.
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Причин может быть много: аллергия на яйца, пост, или банальное их отсутствие. Елизавета Глинская подготовила для читателей несколько действенных советов, как приготовить десерт или выпечку без использования куриных яиц.
Для чего яйца в выпечке
Функция куриных яиц в выпечке сверхважная, ведь без них наше блюдо не будет воздушным и не поднимется в объеме.
Прежде всего, яйца соединяют ингредиенты между собой и способствуют более влажной смеси в выпечке.
Исходя из этих нескольких весомых функций и определяют сколько яиц нужно для блюда и чем именно их нужно заменить.
Чем заменить яйца в выпечке и десертах
- Если по рецепту нам нужно не более 2 яиц, тогда предоставить воздушности может уксус и сода, ведь именно эта комбинация отлично поднимет тесто.
- Что касается выбора уксуса, Лиза Глинская советует выбрать яблочный или винный.
- Чтобы соединить ингредиенты между собой в тесто, можно добавить фруктовые пюре: банановое, яблочное, персиковое. Также они предоставят структуре выпечки нужную влагу.
- Растительное масло прекрасно справится с функцией влажности и сочности в выпечке, а крахмал прекрасно соединит нужные ингредиенты в тесте.
- Также прекрасно соединят ингредиенты семена чиа или льна. Достаточно просто измельчить их в блендере, замочить водой и только тогда добавлять в тесто.
- Аквафаба – это так называемая жидкость, остающаяся после отваривания бобовых: фасоли, нута, гороха. На аквафабе можно приготовить замечательный зефир и многие другие лакомства.
Источник: Глинская Лиза
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