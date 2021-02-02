Талантливая кондитерка Лиза Глинская охотно поделилась несколькими советами, как в выпечке или десертах можно заменить куриные яйца.

Источник: инстаграм Лизы Глинской

Чем заменить яйца в выпечке? Вы, наверное, не раз задавали себе такой вопрос когда начинали подготовку к приготовлению десерта и обнаруживали, что яйца вы или забыли приобрести, или просто их не употребляете.

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Причин может быть много: аллергия на яйца, пост, или банальное их отсутствие. Елизавета Глинская подготовила для читателей несколько действенных советов, как приготовить десерт или выпечку без использования куриных яиц.

Для чего яйца в выпечке

Функция куриных яиц в выпечке сверхважная, ведь без них наше блюдо не будет воздушным и не поднимется в объеме.

Прежде всего, яйца соединяют ингредиенты между собой и способствуют более влажной смеси в выпечке.

Исходя из этих нескольких весомых функций и определяют сколько яиц нужно для блюда и чем именно их нужно заменить.

Чем заменить яйца в выпечке и десертах