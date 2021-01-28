Рецепт мраморного шоколадного печенья от Лизы Глинской
Треснувшее мраморное шоколадное печенье лучше всего сочетается с холодным теплым молоком.
Источник: инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер Елизавета Глинская поделилась с читателями своим рецептом мраморного шоколадного печенья, которое очень быстрое в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков.
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Мраморное шоколадное печенье прекрасно подойдет для семейного чаепития, к кофе или к сладкому домашнему компоту.
Приобщите к приготовлению печенья детей и проводите время вместе еще веселее, а главное вкуснее. К слову, мраморное шоколадное печенье можно хранить в течение недели, но оно настолько вкусное, что частенько не лежит без дела день.
Как приготовить шоколадное печенье дома
- Заранее растопите сливочное масло на паровой бане или в микроволновке.
- В чаше комбайна смешайте яйца, сахарную пудру и сливочное масло – перемешиваем до однородной консистенции.
- В отдельной миске соедините муку, какао и разрыхлитель, перемешайте венчиком. Добавьте смесь к яичной массе тщательно просеивая через мелкое сито.
- Добавьте щепотку соли и замесите однородное шоколадное тесто.
- Переложите готовое тесто в миску, подготовьте еще одну с сахарной пудрой. Чтобы сформировать печенье с помощью ложки, выньте из теста шарики размером с крупный грецкий орех и обваляйте их в сахарной пудре. Сформируйте форму печенья и выложите на противень покрытый пергаментом.
- С помощью стакана прижмите печенье сверху его дном, чтобы образовались небольшие трещины.
- Выпекайте мраморное печенье в разогретой духовке до 175 градусов 15 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт печенья от Лизы Глинской – видео:
Источник: Глінська Ліза
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