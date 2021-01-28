Треснувшее мраморное шоколадное печенье лучше всего сочетается с холодным теплым молоком.

Источник: инстаграм Лизы Глинской

Талантливая кондитер Елизавета Глинская поделилась с читателями своим рецептом мраморного шоколадного печенья, которое очень быстрое в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков.

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Мраморное шоколадное печенье прекрасно подойдет для семейного чаепития, к кофе или к сладкому домашнему компоту.

Приобщите к приготовлению печенья детей и проводите время вместе еще веселее, а главное вкуснее. К слову, мраморное шоколадное печенье можно хранить в течение недели, но оно настолько вкусное, что частенько не лежит без дела день.

Как приготовить шоколадное печенье дома

Ингредиенты:

- 150 г муки;

- 150 г сахарной пудры;

- 100 г яиц;

- 50 г какао;

- 50 г сливочного масла;

– 6 г разрыхлителя для теста;

– соль.

Для декора:

- 50 г сахарной пудры.

Заранее растопите сливочное масло на паровой бане или в микроволновке. В чаше комбайна смешайте яйца, сахарную пудру и сливочное масло – перемешиваем до однородной консистенции. В отдельной миске соедините муку, какао и разрыхлитель, перемешайте венчиком. Добавьте смесь к яичной массе тщательно просеивая через мелкое сито. Добавьте щепотку соли и замесите однородное шоколадное тесто. Переложите готовое тесто в миску, подготовьте еще одну с сахарной пудрой. Чтобы сформировать печенье с помощью ложки, выньте из теста шарики размером с крупный грецкий орех и обваляйте их в сахарной пудре. Сформируйте форму печенья и выложите на противень покрытый пергаментом. С помощью стакана прижмите печенье сверху его дном, чтобы образовались небольшие трещины. Выпекайте мраморное печенье в разогретой духовке до 175 градусов 15 минут. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт печенья от Лизы Глинской – видео: