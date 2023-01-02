Чесночное масло является универсальным продуктом, который прекрасно дополняет салаты, бутерброды, маринады для мяса и может стать основой для соуса. Если вы любите колдовать с травами и вкусами, то этот рецепт для вас.
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Аромат чесночного масла может углубить черемша, но если нет возможности добавить ее в блюдо – не стоит разочаровываться, ведь и без этого компонента она не разочарует никого.
Рецепт чесночного масла
Время: 20 минут
Порций: 4
Вкусное к праздникам / Фото haps
Ингредиенты:
- упаковка масла;
- ложка давленного чеснока;
- ложка черемши;
- прованские травы (количество регулируем по своим предпочтениям);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Масло достаем из холодильника заранее, оно должно быть мягким.
- Тщательно перемешиваем масло с чесноком.
- Добавляем прованские травы и еще раз хорошо перемешиваем, в процессе солим и перчим по вкусу.
- По желанию можно поэкспериментировать и добавить другие любимые специи.
- Перемешиваем, пока все ингредиенты не сочетаются, масса должна быть однородной.
- Ставим чесночное масло в холодильник до застывания.