Чесночное масло является универсальным продуктом, который прекрасно дополняет салаты, бутерброды, маринады для мяса и может стать основой для соуса. Если вы любите колдовать с травами и вкусами, то этот рецепт для вас.

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Аромат чесночного масла может углубить черемша, но если нет возможности добавить ее в блюдо – не стоит разочаровываться, ведь и без этого компонента она не разочарует никого.

Рецепт чесночного масла

Время: 20 минут

Порций: 4

Вкусное к праздникам / Фото haps

Ингредиенты:

упаковка масла;

ложка давленного чеснока;

ложка черемши;

прованские травы (количество регулируем по своим предпочтениям);

соль и перец по вкусу.

Приготовление: