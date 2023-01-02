Именно то, что нужно к праздникам: чесночное масло с уникальным ингредиентом

2 января 2023, 20:46
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Источник:

haps

Чесночное масло – прекрасный ингредиент для множества праздничных блюд. Его аромат покоряет сразу, но его можно сделать еще глубже с помощью секретного ингредиента.

Чесночное масло является универсальным продуктом, который прекрасно дополняет салаты, бутерброды, маринады для мяса и может стать основой для соуса. Если вы любите колдовать с травами и вкусами, то этот рецепт для вас.

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Аромат чесночного масла может углубить черемша, но если нет возможности добавить ее в блюдо – не стоит разочаровываться, ведь и без этого компонента она не разочарует никого.

Рецепт чесночного масла

Время: 20 минут

Порций: 4

Вкусное к праздникам / Фото haps

Ингредиенты:

  • упаковка масла;
  • ложка давленного чеснока;
  • ложка черемши;
  • прованские травы (количество регулируем по своим предпочтениям);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Масло достаем из холодильника заранее, оно должно быть мягким.
  2. Тщательно перемешиваем масло с чесноком.
  3. Добавляем прованские травы и еще раз хорошо перемешиваем, в процессе солим и перчим по вкусу.
  4. По желанию можно поэкспериментировать и добавить другие любимые специи.
  5. Перемешиваем, пока все ингредиенты не сочетаются, масса должна быть однородной.
  6. Ставим чесночное масло в холодильник до застывания.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська