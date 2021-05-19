Семена чиа (или испанский шалфей) популярные в США. Происходит из Мексики. Бывает белого, черного, серого цветов.
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– польза
Семена содержат белки, селен, магний, кальций, фосиор, железо, омега-3, омега-6, антиоксиданиты. Источник – клетчатки и витаминов группы В (В1, В2, В3).
При употреблении снижается уровень холестерина, нормализуется давление, уровень сахара в крови, способствует укреплению костей и увеличение мышечной силы, укрепляет иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой, нервной систем, способствует снижению депрессии и стресса, обеспечивает ощущение сытости.
– противопоказания
Чрезмерное употребление может повредить здоровью.
Нельзя употреблять семена чиа при индивидуальной аллергии на продукт, а также аллергии на кунжут и горчицу, беременным и в период лактации, при низком давлении, повышенном содержании триглицеридов в крови, при болезнях почек, желудочно-кишечного тракта, лечении зубов, острых воспалениях поджелудочной железы, при отравлениях, диарее, при приеме лекарств.
– использование в кулинарии
Завтрак с семенами чиа / Фото Unsplash
Семена чиа рекомендуют употреблять, соединяя с жидкостью – йогуртом, молоком, водой. Они набухают и увеличиваются, в выпечку добавляют в молотом виде. Также чиа добавляют при приготовлении десертов, пудингов, каш, смузи.