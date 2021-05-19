Легкий и полезный десерт с семенами чиа и фруктами понравится всем. Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить в домашних условиях кокосовое, миндальное молоко для десерта. Можно добавлять любые любимые фрукты или ягоды.
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Фруктовые пудинги с семенами чиа
- Для приготовления молока миндаль выложите в миску, залейте водой, оставьте на 30 минут, очистите от кожуры.
- Орехи выложите в чашу блендера, добавьте воды, измельчите до однородной консистенции. Процедите через сито.
- Для приготовления молока кокосовую стружку выложите в миску, залейте кипятком, оставьте на 20 минут. Выложите в чашу блендера, добавьте воды, измельчите до однородной консистенции. Процедите через сито.
- В стакан с молоком добавьте семена чиа, тщательно перемешайте. Оставьте для набухания на 6-8 часов.
- Манго помойте, очистите, нарежьте ломтиками, измельчить в блендере до состояния пюре.
- Банан очистите, клубнику помойте, очистите, выложите в чашу блендера, добавьте мед, взбейте до однородной консистенции.
- Ягоды помойте, взбейте в блендере до однородной консистенции.
- Листочки мяты помойте.
- Ананас помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- В стакан выложите мяту, семена чиа в кокосовом молоке, ананас, сверху – пюре манго.
- В стакан выложите ломтики клубники, семена чиа с йогуртом, пюре с клубникой и бананом.
- В стакан выложите семена чиа в миндальном молоке, выложите ломтики ягод, сверху – ягодное пюре. Приятного аппетита!
Фруктовые пудинги с семенами чиа – рецепты от Тани Литвиновой в видео: