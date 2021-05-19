Легкий и полезный десерт с семенами чиа и фруктами понравится всем. Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить в домашних условиях кокосовое, миндальное молоко для десерта. Можно добавлять любые любимые фрукты или ягоды.

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Фруктовые пудинги с семенами чиа

Ингредиенты:

– 300 миллилитров молока (кокосовое);

– 40 граммов семян чиа;

– 200 граммов ягоды (малина, клубника, черника).

Кокосовое молоко:

– 350 миллилитров воды;

– 100 граммов кокосовой стружки.

Ингредиенты:

– 200 миллилитров миндального молока;

– 30 граммов семян чиа;

– 100 граммов манго;

– 100 граммов ананаса;

– мята.

Молоко миндальное:

– 250 миллилитров воды;

– 80 граммов миндаля.

Ингредиенты:

– 300 миллилитров йогурта 10%;

– 40 граммов семян чиа;

– 150 граммов клубники;

– 1 банан;

– 1 чайная ложка меда;

– мята.

Для приготовления молока миндаль выложите в миску, залейте водой, оставьте на 30 минут, очистите от кожуры. Орехи выложите в чашу блендера, добавьте воды, измельчите до однородной консистенции. Процедите через сито. Для приготовления молока кокосовую стружку выложите в миску, залейте кипятком, оставьте на 20 минут. Выложите в чашу блендера, добавьте воды, измельчите до однородной консистенции. Процедите через сито. В стакан с молоком добавьте семена чиа, тщательно перемешайте. Оставьте для набухания на 6-8 часов. Манго помойте, очистите, нарежьте ломтиками, измельчить в блендере до состояния пюре. Банан очистите, клубнику помойте, очистите, выложите в чашу блендера, добавьте мед, взбейте до однородной консистенции. Ягоды помойте, взбейте в блендере до однородной консистенции. Листочки мяты помойте. Ананас помойте, очистите, нарежьте кубиками. В стакан выложите мяту, семена чиа в кокосовом молоке, ананас, сверху – пюре манго. В стакан выложите ломтики клубники, семена чиа с йогуртом, пюре с клубникой и бананом. В стакан выложите семена чиа в миндальном молоке, выложите ломтики ягод, сверху – ягодное пюре. Приятного аппетита!

Фруктовые пудинги с семенами чиа – рецепты от Тани Литвиновой в видео: