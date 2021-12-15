Для приготовления торта без выпекания вам не нужно использовать желатин или другой загуститель. Чизкейк без духовки за 15 минут сможет приготовить даже подросток, ведь он легкий в приготовлении и не требует дорогих продуктов.

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Чизкейк без выпечки

Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание торта)

15 минут (2 – 3 часа на застывание торта) Порции: 6

Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 250 граммов печенья;

– 120 граммов растопленного сливочного масла;

– 400 граммов сливочного творога;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 270 граммов белого шоколада;

– 400 миллилитров жирных сливок (33%).

Приготовление:

Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Укройте борта формы ацетатной пленкой. Тщательно измельчите печенье в крошку, влейте растопленное масло и перемешайте. Утрамбуйте его в форме, чтобы образовался сплошной корж. Отдельно взбейте сливки до устойчивой массы. В глубокой посуде смешайте сливочный творог, сахарную пудру и 240 граммов растопленного белого шоколада. Перемешайте массу и добавьте к ней взбитые сливки. С помощью миксера взбейте крем до однородной консистенции и вылейте его в форму на корж. Разровняйте все лопаткой. Отправьте торт в холодильник на 2 – 3 часа.

Скриншот с видео

Посыпьте его тертым шоколадом и выньте из формы. Снимите пленку с бортиков и нарежьте на кусочки.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления чизкейка без выпекания за 15 минут: