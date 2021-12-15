Для приготування торта без випікання вам не потрібно використовувати желатин чи інший загущувач. Чизкейк без духовки за 15 хвилин зможе приготувати навіть підліток, адже він легкий по процесах та не потребує дорогих продуктів.

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Чизкейк без випікання

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання торта)

15 хвилин (2 – 3 години на застигання торта) Порції: 6



Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 250 грамів печива;

– 120 грамів розтопленого вершкового масла;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 270 грамів білого шоколаду;

– 400 мілілітрів жирних вершків (33%).

Приготування:

Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів.

Вкрийте борти форми ацетатною плівкою.

Ретельно подрібніть печиво в крихту, влийте розтоплене масло та перемішайте.

Втрамбуйте його у формі, щоб утворився суцільний корж.

Окремо збийте вершки до стійкої маси.

У глибокому посуді змішайте вершковий сир, цукрову пудру та 240 грамів розтопленого білого шоколаду. Перемішайте масу та додайте до неї збиті вершки.

За допомогою міксера збийте крем до однорідної консистенції та вилийте його у форму на корж.

Розрівняйте все лопаткою.

Відправте торт в холодильник на 2 – 3 години.



Скріншот з відео

Посипте його тертим шоколадом та вийміть з форми. Зніміть плівку з бортиків та наріжте на шматочки.

Смачного!

Відеорецепт приготування чизкейку без випікання за 15 хвилин: