Чизкейк без выпекания: рецепт новогоднего торта за 15 минут

15 декабря 2021 , 16:55
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Торт без выпекания – это отличный вариант, чтобы и время на кухне сэкономить, и вкусно полакомиться сладким. Мы подготовили для вас оригинальный новогодний торт с творогом, белым шоколадом и печеньем.

Для приготовления торта без выпекания вам не нужно использовать желатин или другой загуститель. Чизкейк без духовки за 15 минут сможет приготовить даже подросток, ведь он легкий в приготовлении и не требует дорогих продуктов.

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Чизкейк без выпечки

  • Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание торта)
  • Порции: 6

Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 250 граммов печенья;
– 120 граммов растопленного сливочного масла;
– 400 граммов сливочного творога;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 270 граммов белого шоколада;
– 400 миллилитров жирных сливок (33%).

Приготовление:

  1. Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров.

  2. Укройте борта формы ацетатной пленкой.

  3. Тщательно измельчите печенье в крошку, влейте растопленное масло и перемешайте.

  4. Утрамбуйте его в форме, чтобы образовался сплошной корж.

  5. Отдельно взбейте сливки до устойчивой массы.

  6. В глубокой посуде смешайте сливочный творог, сахарную пудру и 240 граммов растопленного белого шоколада. Перемешайте массу и добавьте к ней взбитые сливки.

  7. С помощью миксера взбейте крем до однородной консистенции и вылейте его в форму на корж.

  8. Разровняйте все лопаткой.

  9. Отправьте торт в холодильник на 2 – 3 часа.

Скриншот с видео

  1. Посыпьте его тертым шоколадом и выньте из формы. Снимите пленку с бортиков и нарежьте на кусочки.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления чизкейка без выпекания за 15 минут:

 

Автор: Богданна Рибак