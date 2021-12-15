Чизкейк без выпекания: рецепт новогоднего торта за 15 минут
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Торт без выпекания – это отличный вариант, чтобы и время на кухне сэкономить, и вкусно полакомиться сладким. Мы подготовили для вас оригинальный новогодний торт с творогом, белым шоколадом и печеньем.
Для приготовления торта без выпекания вам не нужно использовать желатин или другой загуститель. Чизкейк без духовки за 15 минут сможет приготовить даже подросток, ведь он легкий в приготовлении и не требует дорогих продуктов.
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Чизкейк без выпечки
- Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание торта)
- Порции: 6
Скриншот с видеоИнгредиенты:
– 250 граммов печенья;
– 120 граммов растопленного сливочного масла;
– 400 граммов сливочного творога;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 270 граммов белого шоколада;
– 400 миллилитров жирных сливок (33%).
Приготовление:
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Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров.
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Укройте борта формы ацетатной пленкой.
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Тщательно измельчите печенье в крошку, влейте растопленное масло и перемешайте.
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Утрамбуйте его в форме, чтобы образовался сплошной корж.
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Отдельно взбейте сливки до устойчивой массы.
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В глубокой посуде смешайте сливочный творог, сахарную пудру и 240 граммов растопленного белого шоколада. Перемешайте массу и добавьте к ней взбитые сливки.
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С помощью миксера взбейте крем до однородной консистенции и вылейте его в форму на корж.
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Разровняйте все лопаткой.
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Отправьте торт в холодильник на 2 – 3 часа.
Скриншот с видео
- Посыпьте его тертым шоколадом и выньте из формы. Снимите пленку с бортиков и нарежьте на кусочки.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления чизкейка без выпекания за 15 минут: