Питание ребенка, особенно в период школы очень ответственное дело. Чтобы ученик всегда был сконцентрирован на задачах, ему хватало сил на активные школьные программы. 24 канал подобрал пять вариантов перекусов, которые могут дать родители с собой.
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Некоторые из них можно приобрести уже готовыми в магазине или на рынке, а другие – приготовить собственноручно, если на это есть время и желание.
Овсяные батончики
Такой перекус можно приобрести в магазине (только внимательно читайте состав) или приготовить собственноручно из овсяных хлопьев, орехов, сухофруктов и меда. Они насытят ребенка и предоставят нужную энергию к обеду или ужину.
Овсяные батончики / Фото All recipes
Домашние йогурты
Домашние йогурты приготовленные собственноручно в йогуртнице или в обычной кастрюле – отличный вариант для быстрого перекуса школьника. К ним можно добавлять варенье, джемы, нарезки фруктов или ягоды.
Смузи
Смузи – популярный напиток, в котором можно замаскировать от ребенка не только фрукты или ягоды, но и ненавистные овощи (сельдерей, брокколи) и салаты (шпинат, руккола, айсберг).
Домашние смузи / Фото Evolving table
Благодаря точному сочетанию ингредиентов в одном густом напитке, ребенок не сможет разглядеть продукты, а выпьет цельную полосу. Также они полезнее обычных соков, ведь в полосе остается клетчатка из продуктов.
Фруктовые нарезки
Нет ничего полезнее свежих фруктовых нарезок. Их можно подавать в виде салатов, накалывать на шпажки или совмещать с другими продуктами (сыром, мясными нарезками или овощами).
Пастила
На рынке есть много предложений разных вариантов пастилы, мармелада без добавленного сахара. Если у вас нет сушилки для ягод или фруктов, вы с легкостью можете приобрести пастилу уже готовую от производителя.
Ее ценность и польза в том, что она без добавленного сахара только из натуральных ингредиентов. Иногда тяжело заставить ребенка есть свежие фрукты, а в таком варианте их любят все.