Харчування дитини, особливо в період школи надзвичайно відповідальна справа. Аби учень був завжди сконцентрований на задачах, йому вистачало сил на активні шкільні програми – 24 канал дібрав п'ять варіантів перекусів, які можуть дати батьки з собою.

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Деякі з них можна придбати вже готовими в магазині, або на ринку, а інші – приготувати власноруч, якщо на це є час та бажання.

Вівсяні батончики

Такий перекус можна придбати в магазині (тільки уважно читайте склад), або приготувати власноруч з вівсяних пластівців, горіхів, сухофруктів та меду. Вони наситять дитину та нададуть потрібну енергію до обіду чи вечері.



Вівсяні батончики / Фото All recipes

Домашні йогурти

Домашні йогурти приготовані власноруч в йогуртниці чи звичайній каструлі – відмінний варіант для швидкого перекусу школяра. До них можна додавати варення, джеми, нарізки фруктів чи ягоди.

Смузі

Смузі – популярний напій у якому можна замаскувати від дитини не тільки фрукти чи ягоди, а й ненависні овочі (селера, броколі) так і салати (шпинат, рукола, айсберг).



Домашні смузі / Фото Evolving table

Завдяки влучному поєднанню інгредієнтів в одному густому напої, дитина не зможе розгледіти продукти, а вип'є цілісний смузі. Також вони корисніші за звичайні соки, адже в смузі залишається клітковина з продуктів.

Фруктові нарізки

Не має нічого кориснішого за свіжі фруктові нарізки. Їх можна подавати у вигляді салатів, наколювати на шпажки чи поєднувати з іншими продуктами (сиром, м'ясними нарізками чи овочами).

Пастила

На ринку є багато пропозицій різноманітних варіантів пастили, мармеладу без доданого цукру. Якщо у вас не має сушарки для ягід чи фруктів, ви з легкістю можете придбати пастилу вже готовою від виробника.

Її цінність та користь у тому, що вона без доданого цукру, тільки з натуральних інгредієнтів. Інколи важко змусити дитину їсти свіжі фрукти, а в такому варіанті їх полюбляють усі.