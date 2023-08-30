5 полезных перекусов в школу, которые точно понравятся ребенку

Уже через несколько дней дети пойдут в школу набираться новых знаний, а родителям в это время нужно снабдить их вкусными перекусами. Чтобы немного облегчить нелегкую задачу, мы подобрали несколько вариантов.

Питание ребенка, особенно в период школы очень ответственное дело. Чтобы ученик всегда был сконцентрирован на задачах, ему хватало сил на активные школьные программы. 24 канал подобрал пять вариантов перекусов, которые могут дать родители с собой.

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Некоторые из них можно приобрести уже готовыми в магазине или на рынке, а другие – приготовить собственноручно, если на это есть время и желание.

Овсяные батончики

Такой перекус можно приобрести в магазине (только внимательно читайте состав) или приготовить собственноручно из овсяных хлопьев, орехов, сухофруктов и меда. Они насытят ребенка и предоставят нужную энергию к обеду или ужину.



Овсяные батончики / Фото All recipes

Домашние йогурты

Домашние йогурты приготовленные собственноручно в йогуртнице или в обычной кастрюле – отличный вариант для быстрого перекуса школьника. К ним можно добавлять варенье, джемы, нарезки фруктов или ягоды.

Смузи

Смузи – популярный напиток, в котором можно замаскировать от ребенка не только фрукты или ягоды, но и ненавистные овощи (сельдерей, брокколи) и салаты (шпинат, руккола, айсберг).



Домашние смузи / Фото Evolving table

Благодаря точному сочетанию ингредиентов в одном густом напитке, ребенок не сможет разглядеть продукты, а выпьет цельную полосу. Также они полезнее обычных соков, ведь в полосе остается клетчатка из продуктов.

Фруктовые нарезки

Нет ничего полезнее свежих фруктовых нарезок. Их можно подавать в виде салатов, накалывать на шпажки или совмещать с другими продуктами (сыром, мясными нарезками или овощами).

Пастила

На рынке есть много предложений разных вариантов пастилы, мармелада без добавленного сахара. Если у вас нет сушилки для ягод или фруктов, вы с легкостью можете приобрести пастилу уже готовую от производителя.

Ее ценность и польза в том, что она без добавленного сахара только из натуральных ингредиентов. Иногда тяжело заставить ребенка есть свежие фрукты, а в таком варианте их любят все.