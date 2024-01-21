Что добавить к борщу, чтобы он был идеально красным: вы будете удивлены результатом

Для того чтобы приготовить вкусный борщ, необходимо собрать все необходимые ингредиенты, взять бабушкин рецепт и знать несколько кулинарных секретов. Есть ингредиенты, которые способны сделать это блюдо еще более аппетитным.

Красный борщ – это традиционное украинское блюдо, которое уже веками готовят в наших домах. Чтобы он был вкусным и насыщенным цветом, стоит запомнить несколько правил.

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Из-за чего борщ теряет цвет

Бетаин (вещество, содержащееся в свекле) отвечает за насыщенный темно-бордовый цвет борща. Однако это вещество достаточно нестабильно и на него влияют разные факторы.

Что делать, если борщ потерял цвет

– слишком долгое время приготовления,– высокая температура,– слишком много свеклы.

Если вы заметили, что борщ во время варки теряет цвет – не паникуйте. Вы еще можете спасти его. Прекрасный способ сохранить красивый цвет борща – подкислить его уксусом. Достаточно столовой ложки спиртового уксуса или полстакана яблочного уксуса.

Старинное украинское блюдо / Фото pexels

Также в блюдо можно добавить лимонный сок или маринованный сок огурцов. В случае с лимоном будьте осторожны, чтобы цитрусовый аромат не затмил свеклу, а сок маринованных огурцов можно добавить в большем количестве при условии, что борщ вы любите кислым.

Как избежать потери цвета борща

Чтобы борщ не потерял цвет, при его варке соблюдайте несколько правил.

Варите борщ на медленном огне, только до мягкости овощей. Не доводите борщ до кипения. Свеклу следует добавлять только в конце варки.

Следуя этим советам, вы приготовите вкусный и ароматный борщ насыщенного красного цвета.

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