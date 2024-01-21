Что добавить к борщу, чтобы он был идеально красным: вы будете удивлены результатом
Источник:kuchnia
Для того чтобы приготовить вкусный борщ, необходимо собрать все необходимые ингредиенты, взять бабушкин рецепт и знать несколько кулинарных секретов. Есть ингредиенты, которые способны сделать это блюдо еще более аппетитным.
Красный борщ – это традиционное украинское блюдо, которое уже веками готовят в наших домах. Чтобы он был вкусным и насыщенным цветом, стоит запомнить несколько правил.
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Из-за чего борщ теряет цвет
Бетаин (вещество, содержащееся в свекле) отвечает за насыщенный темно-бордовый цвет борща. Однако это вещество достаточно нестабильно и на него влияют разные факторы.Причины по которым борщ может потерять цвет:
– слишком долгое время приготовления,
– высокая температура,
– слишком много свеклы.
Что делать, если борщ потерял цвет
Если вы заметили, что борщ во время варки теряет цвет – не паникуйте. Вы еще можете спасти его. Прекрасный способ сохранить красивый цвет борща – подкислить его уксусом. Достаточно столовой ложки спиртового уксуса или полстакана яблочного уксуса.
Старинное украинское блюдо / Фото pexels
Также в блюдо можно добавить лимонный сок или маринованный сок огурцов. В случае с лимоном будьте осторожны, чтобы цитрусовый аромат не затмил свеклу, а сок маринованных огурцов можно добавить в большем количестве при условии, что борщ вы любите кислым.
Как избежать потери цвета борща
Чтобы борщ не потерял цвет, при его варке соблюдайте несколько правил.
- Варите борщ на медленном огне, только до мягкости овощей.
- Не доводите борщ до кипения.
- Свеклу следует добавлять только в конце варки.
Следуя этим советам, вы приготовите вкусный и ароматный борщ насыщенного красного цвета.Что приготовить на десерт: вкусные яблоки в блинном тесте.