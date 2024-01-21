Червоний борщ – це традиційна українська страва, яку вже століттями готують у наших домівках. Щоб він був смачним та мав насичений колір, варто запам'ятати кілька правил.

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Через що борщ втрачає колір

Бетаїн (речовина, яка міститься в буряку) відповідає за насичений темно-бордовий колір борщу. Проте ця речовина досить нестабільна і на неї впливають різні фактори.

Причини через які борщ може втратити колір:

– занадто довгий час приготування,

– висока температура,

– забагато буряка.

Що робити, якщо борщ втратив колір

Якщо ви помітили, що борщ під час варіння втрачає колір – не панікуйте. Ви ще можете його врятувати. Чудовий спосіб зберегти гарний колір борщу – підкислити його оцтом. Достатньо столової ложки спиртового оцту або пів склянки яблучного оцту.

Старовинна українська страва / Фото pexels

Також у страву можна додати лимонний сік або сік маринованих огірків. У випадку з лимоном будьте обережні, щоб цитрусовий аромат не затьмарив буряк, а сік маринованих огірків можна додати в більшій кількості, за умови, що борщ ви любите кислим.

Як уникнути втрати кольору борщу

Щоб борщ не втратив колір, при його варінні дотримуйтеся кількох правил.

Варіть борщ на повільному вогні, тільки до м'якості овочів. Не доводьте борщ до кипіння. Буряк слід додавати тільки в кінці варіння.

Дотримуючись цих порад, ви приготуєте смачний і ароматний борщ насиченого червоного кольору.

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