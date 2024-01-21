Яблоки с корицей, обжаренные до золотистого цвета, в блинном тесте – быстро и просто. Это отличная идея для простого и вкусного завтрака или полдника.

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Рецепт яблок в тесте

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В миску высыпьте муку, добавьте молоко, яйцо, соль, полпачки ванильного сахара и разрыхлитель.
  2. Перемешайте венчиком или взбейте до однородности.
  3. Яблоки промойте и очистите от кожуры.
  4. Вырежьте семена из центра.
  5. Нарежьте яблоки ломтиками толщиной примерно 7 миллиметров. Посыпьте щепоткой корицы и остальным ванильным сахаром.
  6. Разогрейте сковороду, добавьте 2 столовых ложки масла и, когда она нагреется, добавьте яблоки, предварительно погруженные в тесто.
  7. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон примерно по 3 минуты с каждой стороны.
  8. Выложите на тарелку и подавайте, например, с сахарной пудрой, натуральным йогуртом, медом и корицей.