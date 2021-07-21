Что делать с остатками крема: советы от кондитера

После приготовления торта или другого вкусного десерта часто остается немного крема. Что с ним делать, куда использовать рассказывает талантливый кондитер Лиза Глинская.

Поскольку выбрасывать оставшийся крем после приготовления торта жалко, кондитер предложила несколько вариантов его использования.

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Крем Англез

Этот вид крема можно запечь в формочках на водяной бане – у вас получится популярный десерт крем-брюле.

Также из крема Англез можно приготовить десерт "Иль фонтан" или "Плавающий остров". Если у вас нет времени на приготовление еще одного сложного десерта – трайфл в стаканах идеальный вариант.



Крем Англез / Фото marmiton

Для него подойдут не только остатки бисквитного коржа, но и крема: сливочного, заварного, сырного или ганаша.

Кремами Англез, заварным, сливочным, масляным, творожным можно наполнять тарталетки, вафельные трубочки, орешки или блины.

Крем Шантийи

Крем Шантийи можно использовать для начинок блинов, как соус к сырникам, панкейкам, к творожной запеканке, пудингу или к фруктовым пирогам.



Крем Шантийи / Фото cookomix

Со сбитого замороженного ганаша у вас получится вкусное мороженое.

Замораживание кремов

Не все кремы можно замораживать, ведь если в их состав входит сметана, сливки, заварной крем – они могут расслоиться. Замораживать можно только ганаши и кремю.



Шоколадный ганаш / Фото cuisine

Для этого вам нужно герметично запаковать кремы и хранить товарное соседство – не класть их рядом с сырым мясом или рыбой.

⁣Размораживайте кремы только через холодильник.