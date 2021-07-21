Поскольку выбрасывать оставшийся крем после приготовления торта жалко, кондитер предложила несколько вариантов его использования.
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Крем Англез
Этот вид крема можно запечь в формочках на водяной бане – у вас получится популярный десерт крем-брюле.
Также из крема Англез можно приготовить десерт "Иль фонтан" или "Плавающий остров". Если у вас нет времени на приготовление еще одного сложного десерта – трайфл в стаканах идеальный вариант.
Крем Англез / Фото marmiton
Для него подойдут не только остатки бисквитного коржа, но и крема: сливочного, заварного, сырного или ганаша.
Кремами Англез, заварным, сливочным, масляным, творожным можно наполнять тарталетки, вафельные трубочки, орешки или блины.
Крем Шантийи
Крем Шантийи можно использовать для начинок блинов, как соус к сырникам, панкейкам, к творожной запеканке, пудингу или к фруктовым пирогам.
Крем Шантийи / Фото cookomix
Со сбитого замороженного ганаша у вас получится вкусное мороженое.
Замораживание кремов
Не все кремы можно замораживать, ведь если в их состав входит сметана, сливки, заварной крем – они могут расслоиться. Замораживать можно только ганаши и кремю.
Шоколадный ганаш / Фото cuisine
Для этого вам нужно герметично запаковать кремы и хранить товарное соседство – не класть их рядом с сырым мясом или рыбой.
Размораживайте кремы только через холодильник.