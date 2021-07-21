Оскільки викидати крем, що залишився з приготування торта жалко, кондитерка запропонувала кілька варіантів його використання.

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Крем Англез

Цей вид крему можна запекти у формочках на водяній бані – у вас вийде популярний десерт крем-брюле.

Також з крему Англез можна приготувати десерт "Іль фонтан" або "Плавучий острів". Якщо у вас не має часу на приготування ще одного складного десерту – трайфл в склянках ідеальний варіант.



Крем Англез / Фото marmiton

Для нього підійдуть не тільки залишки бісквітного коржа, а й крему: вершкового, заварного, сирного або ганаша.

Кремами Англез, заварного, вершкового, масляного, сирного можна наповнювати тарталетки, вафельні трубочки, горішки або млинці.

Крем Шантії

Крем Шантії можна використовувати для начинок млинців, як соус до сирників, панкейків, до сирної запіканки, пудингу або до фруктових пирогів.



Крем Шантії / Фото cookomix

Зі збитого замороженого ганаша у вас вийде смачне морозиво.

Заморожування кремів

Не всі креми можна заморожувати, адже якщо до їх складу входить сметана, вершки, заварний крем – вони можуть розшаруватися. Заморожувати можна тільки ганаші та крем'ю.



Шоколадний ганаш / Фото cuisine

Для цього вам потрібно герметично запакувати креми та зберігати товарне сусідство – не класти їх поряд з сирим м'ясом чи рибою.

⁣Розморожуйте креми тільки через холодильник.