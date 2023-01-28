"Мы – это то, что мы едим!", – это выражение приписывают сразу Гиппократу, китайскому поэту Ли Бао и многим другим ученым и философам. Однако кому бы ни принадлежала эта крылатая фраза, она точно передает истину. Питание является очень важной частью нашей жизни, а любимые десерты способны многое рассказать о вашей личности.

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Макаруны

У вас скрыты две противоположности: люди вас ненавидят или невероятно любят. Для вас жизнь – это роскошь, как и это особое лакомство. Вы любите одеваться в изысканную одежду и посещать различные события.

Невероятное лакомство / Фото unsplash

Печенье

Как любитель печенья вы очень разнообразны и можете адаптироваться к любым изменениям. Неудивительно, учитывая сколько существует рецептов печенья! С вами легко быть рядом и вы всегда умеете оставаться сдержанным.

Великолепная классика / Фото unsplash

Торт

Вы романтическая личность с отличным вкусом. Иногда вы слишком угождаете людям, но не позволяете себя унижать. Вы – идеальный баланс вкусов.

Этот десерт способен улучшить любой день / Фото unsplash

Сырник

Ваша любовь к сырному лакомству свидетельствует о том, что вы экстремал, когда дело доходит до вкуса и аромата. Кроме того, это свидетельствует о том, что вы упорно преданы своим людям.

Особый вкус / Фото unsplash

Кексы

Вы тот человек, который не любит делиться. Если вас не пригласили на вечеринку, это только потому, что вы ее устроили. Также вы – искренний друг, который всегда выручит в трудную минуту.

Прекрасно подходит для вечеринок / Фото unsplash