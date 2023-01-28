"Ми – це те, що ми їмо!", – цей вислів приписують одразу Гіппократу, китайському поету Лі Бао та багатьом іншим вченим та філософам. Проте кому б не належала ця крилата фраза, вона точно передає істину. Харчування є дуже важливою частиною нашого життя, а улюблені десерти здатні багато розповісти про вашу особистість.

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Макаруни

У вас приховано дві протилежності: люди вас ненавидять або неймовірно люблять. Для вас життя – це розкіш, як і ці особливі ласощі. Ви любите одягатися у вишуканий одяг та відвідувати різноманітні події.

Неймовірний смаколик / Фото unsplash

Печиво

Як любитель печива, ви дуже різноманітні та можете адаптуватися до будь-яких змін. Не дивно, враховуючи, скільки існує рецептів печива! З вами легко бути поруч і ви завжди вмієте залишатися стриманим.

Чудова класика / Фото unsplash

Торт

Ви романтична особистість з чудовим смаком. Інколи ви занадто догоджаєте людям, але не дозволяєте себе принижувати. Ви – ідеальний баланс смаків.

Цей десерт здатен покращити будь-який день / Фото unsplash

Сирник

Ваша любов до сирного смаколика свідчить про те, що ви екстремал, коли справа доходить до смаку та аромату. Крім того, це свідчить про те, що ви вперто віддані своїм людям.

Особливий смак / Фото unsplash

Кекси

Ви та людина, яка не любить ділитися. Якщо вас не запросили на вечірку, це лише тому, що ви її влаштували. Також ви – щирий друг, який завжди виручить у складну хвилину.

Чудово підходить для вечірок / Фото unsplash