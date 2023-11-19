Секретный ингредиент от прабабушек: что добавить в борщ, чтобы он получился вкуснее

У каждой украинской хозяйки есть свой рецепт борща. Однако не все знают, что нужно в него добавить, чтобы традиционное блюдо стало еще вкуснее.

Повар Евгений Клопотенко рассказал об одной из вариаций борща. Попробуйте сделать его на свиных ребрах с копчеными грушами – блюдо будет необычайно ароматным, вкусным и густым.

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Пошаговый рецепт украинского борща на ребрах

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

– 400 – 500 граммов свиных ребер;– 2 свеклы;– 2 томата;– четвертинка корня сельдерея;– четвертинка кочана капусты;– 3 – 4 картофеля;– 1 – 2 моркови;– 1 лук;– 1 – 2 копченые груши;– 2 лавровых листочка;– 3 горошины душистого перца;– 1 головка чеснока;– 1 сладкий перец;– 200 миллилитров томатного сока;– 30 граммов сливочного масла;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 3 литра воды;– соль по вкусу.



Добавьте к борщу копченые груши / Фото Shutterstock

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. 400 – 500 граммов свиных ребер, помойте, зачистите от пленок и переложите в форму для запекания. Поставьте в духовку на 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева. Подготовьте овощи для бульона, но не очищайте их от кожуры. Корень сельдерея и морковь хорошо промойте и нарежьте произвольными кусками. Отрежьте половину лука. Овощи к бульону можно добавлять предварительно запеченными, тогда вкус блюда будет более интенсивным. Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанный сельдерей, морковь и половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут. Сладкий перец, помидоры и вторую половину лука порежьте небольшим кубиком. Разогрейте сковороду с 30 граммами сливочного масла и переложите в нее порезанные овощи. Обжарьте их до мягкости, после чего добавьте 200 миллилитров томатного сока и 2 столовые ложки томатной пасты. Тушите еще 5 – 7 минут. Свеклу потрите на большой терке и тоже добавьте в сковороду. Тушите еще 3 – 4 минуты. Из второй свеклы выжмите сок или просто натрите ее на мелкую терку. Добавьте в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листика и соль по вкусу. Нарежьте 3 – 4 картофелины средним кубиком и положите в кастрюлю. Туда же переложите готовую зажарку и разрезанную пополам головку чеснока. Если хотите получить более интенсивный вкус, 2 – 3 зубчика чеснока выжмите в кастрюлю, а остальные добавьте целиком. Добавьте в бульон 1 – 2 целые копченые или вяленые груши. Можно порезать их произвольными кусками. Именно груши придадут борщу приятный дымный вкус. В конце приготовления переложите в кастрюлю нашинкованную капусту. Попробуйте и доведите до вкуса солью. Через 5 минут снимите борщ с плиты, чтобы капуста не разварилась. Дайте блюду настояться не менее 30 минут. Подавайте со сметаной и измельченной зеленью укропа.