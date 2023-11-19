Повар Евгений Клопотенко рассказал об одной из вариаций борща. Попробуйте сделать его на свиных ребрах с копчеными грушами – блюдо будет необычайно ароматным, вкусным и густым.
Хорошая идея для обеда Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью
Пошаговый рецепт украинского борща на ребрах
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Добавьте к борщу копченые груши / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. 400 – 500 граммов свиных ребер, помойте, зачистите от пленок и переложите в форму для запекания. Поставьте в духовку на 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.
- Подготовьте овощи для бульона, но не очищайте их от кожуры. Корень сельдерея и морковь хорошо промойте и нарежьте произвольными кусками. Отрежьте половину лука. Овощи к бульону можно добавлять предварительно запеченными, тогда вкус блюда будет более интенсивным.
- Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанный сельдерей, морковь и половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут.
- Сладкий перец, помидоры и вторую половину лука порежьте небольшим кубиком. Разогрейте сковороду с 30 граммами сливочного масла и переложите в нее порезанные овощи. Обжарьте их до мягкости, после чего добавьте 200 миллилитров томатного сока и 2 столовые ложки томатной пасты. Тушите еще 5 – 7 минут.
- Свеклу потрите на большой терке и тоже добавьте в сковороду. Тушите еще 3 – 4 минуты.
- Из второй свеклы выжмите сок или просто натрите ее на мелкую терку. Добавьте в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листика и соль по вкусу.
- Нарежьте 3 – 4 картофелины средним кубиком и положите в кастрюлю. Туда же переложите готовую зажарку и разрезанную пополам головку чеснока. Если хотите получить более интенсивный вкус, 2 – 3 зубчика чеснока выжмите в кастрюлю, а остальные добавьте целиком.
- Добавьте в бульон 1 – 2 целые копченые или вяленые груши. Можно порезать их произвольными кусками. Именно груши придадут борщу приятный дымный вкус.
- В конце приготовления переложите в кастрюлю нашинкованную капусту. Попробуйте и доведите до вкуса солью. Через 5 минут снимите борщ с плиты, чтобы капуста не разварилась.
- Дайте блюду настояться не менее 30 минут. Подавайте со сметаной и измельченной зеленью укропа.