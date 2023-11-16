Добавьте это в гороховый суп и его съедят до последней капли: полезный лайфхак

Добавьте в классический гороховый суп копченую курицу, перец и чеснок. Это очень вкусное блюдо поможет согреться с наступлением холодов и почувствовать домашнее тепло и уют.
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Пошаговый рецепт горохового супа с копченой курицей
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Горох хорошо промойте и залейте водой на 30 минут.
- Нарежьте копченую курицу небольшими кусочками, добавьте в кастрюлю с горохом. Залейте водой и поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пену.
- Проварите еще около 30 минут. Когда горох начнет размягчаться, добавьте картофель и варите еще 20 минут.
- Морковь натрите на большой терке, лук и перец порежьте кубиками. Зажарьте на небольшом количестве масла и добавьте в кастрюлю с супом. Уложите специи. Проварите еще 15 минут.