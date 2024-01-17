Когда кажется, что все потеряно: как спасти слишком пересоленное блюдо

Вы только закончили рецепт и вдруг оказалось, что добавили слишком много соли. Еще не поздно спасти домашнее блюдо – в этом поможет простой прием.

Иногда достаточно небольшой ошибки или минуты невнимательности, чтобы потерпеть кулинарную неудачу, например, пересолить блюдо. К счастью, ее еще можно спасти.

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Можно ли спасти пересоленное блюдо

Когда дело доходит до кухонных неудач, самой распространенной является, вероятно, подгоревшая или пересоленная пища. Добавление слишком большого количества соли в суп, соус или мясо не означает, что приготовленная пища пригодна только для мусора.

Всегда есть шанс спасти блюдо / Фото unsplash

Напротив, есть много домашних способов, которые помогут спасти пересоленное блюдо. Каждое из этих решений не требует большого количества работы или экзотических продуктов. Все, что вам нужно, это основные ингредиенты, которые, вероятно, всегда находятся под рукой на вашей кухне.

Картофель, рис и даже сахар

Пересоленный суп или соус всегда можно разбавить дополнительной порцией воды. Здесь также стоит упомянуть о сливках или молоке, которые также могут помочь минимизировать вкус соли.

Другой способ – добавить кусочек сырого картофеля или немного риса в блюдо с избытком соли. Оба продукта являются идеальными абсорбентами, которые мгновенно справятся с пересоленной пищей.

Прекрасной опцией являются лимонный сок и сладкие продукты, такие как мед или сахар. Сходные добавки подойдут как часть маринада для пересоленного мяса. Немного сладости не только придаст вкусу, но и эффективно устранит солоноватый привкус.

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