По информации издания Информатор, жена Виктора Ющенко часто готовит борщ и знает особый рецепт этого украинского блюда. Готовить его несложно, тем более это должна уметь любая добрая хозяйка.

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Рецепт борща

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Украинские вкусности / Фото pexels

Приготовление:

  1. Для начала сварите бульон.
  2. Для этого в большую кастрюлю налейте 2 литра воды.
  3. Вбросьте туда мясо и поставьте его на медленный огонь.
  4. Не дайте бульону вскипеть и постоянно снимайте с него пену.
  5. Варите на медленном огне час-полтора.
  6. Очистите овощи.
  7. Свеклу натрите на большой терке, а морковь – на средней. Лук нарежьте кубиками.
  8. Выложите овощи на сковороду и тушите 10 минут.
  9. Из бульона извлеките мясо и, пока оно стынет, всыпьте в бульон нашинкованную капусту.
  10. Через 5 – 10 минут добавьте нарезанный соломкой картофель.
  11. Отделите мясо от кости и нарежьте кубиками, высыпьте его в борщ.
  12. Затем добавьте специи и зажарку.
  13. В конце всыпьте мелко иссеченную зелень, накройте крышкой и варите все еще 5 – 7 минут.
  14. Подавайте борщ со сметаной и зеленью.

Что делать, чтобы борщ не терял цвет?

Сохранить цвет борща можно уксусом или лимонным соком: ими во время парировки сбрызгивают свеклу, а чтобы выровнять вкус, следует добавлять в борщ ложку сахара.