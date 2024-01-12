По информации издания Информатор, жена Виктора Ющенко часто готовит борщ и знает особый рецепт этого украинского блюда. Готовить его несложно, тем более это должна уметь любая добрая хозяйка.
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Рецепт борща
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Украинские вкусности / Фото pexels
Приготовление:
- Для начала сварите бульон.
- Для этого в большую кастрюлю налейте 2 литра воды.
- Вбросьте туда мясо и поставьте его на медленный огонь.
- Не дайте бульону вскипеть и постоянно снимайте с него пену.
- Варите на медленном огне час-полтора.
- Очистите овощи.
- Свеклу натрите на большой терке, а морковь – на средней. Лук нарежьте кубиками.
- Выложите овощи на сковороду и тушите 10 минут.
- Из бульона извлеките мясо и, пока оно стынет, всыпьте в бульон нашинкованную капусту.
- Через 5 – 10 минут добавьте нарезанный соломкой картофель.
- Отделите мясо от кости и нарежьте кубиками, высыпьте его в борщ.
- Затем добавьте специи и зажарку.
- В конце всыпьте мелко иссеченную зелень, накройте крышкой и варите все еще 5 – 7 минут.
- Подавайте борщ со сметаной и зеленью.
Что делать, чтобы борщ не терял цвет?
Сохранить цвет борща можно уксусом или лимонным соком: ими во время парировки сбрызгивают свеклу, а чтобы выровнять вкус, следует добавлять в борщ ложку сахара.