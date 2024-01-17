Інколи достатньо невеликої помилки чи хвилини неуважності, щоб зазнати кулінарної невдачі, наприклад, пересолити страву. На щастя, її ще можна врятувати.
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Чи можна врятувати пересолену страву
Коли справа доходить до кухонних невдач, найпоширенішою є, ймовірно, підгоріла або пересолена їжа. Додавання занадто великої кількості солі в суп, соус або м’ясо не означає, що приготовлена їжа придатна лише для сміття.
Завжди є шанс, врятувати страву / Фото unsplash
Навпаки – є багато домашніх способів, які допоможуть врятувати пересолену страву. Кожне з цих рішень не вимагає великої кількості роботи або екзотичних продуктів. Все, що вам потрібно, це основні інгредієнти, які, ймовірно, завжди є під рукою на вашій кухні.
Картопля, рис і навіть цукор
Пересолений суп або соус завжди можна розбавити додатковою порцією води. Тут також варто згадати про вершки або молоко, які також можуть допомогти мінімізувати смак солі.
Інший спосіб – додати шматочок сирої картоплі або трохи рису в страву з надлишком солі. Обидва продукти є ідеальними абсорбентами, які миттєво впораються з пересоленою їжею.
Чудовою опцією є лимонний сік і солодкі продукти, такі як мед або цукор. Подібні добавки підійдуть як частина маринаду для пересоленого м’яса. Трохи солодкості не тільки додасть смаку, але й ефективно усуне солонуватий присмак.