Інколи достатньо невеликої помилки чи хвилини неуважності, щоб зазнати кулінарної невдачі, наприклад, пересолити страву. На щастя, її ще можна врятувати.

Цікаво Негайно виймайте помідори з холодильника: в якому місці правильно зберігати цей овоч

Чи можна врятувати пересолену страву

Коли справа доходить до кухонних невдач, найпоширенішою є, ймовірно, підгоріла або пересолена їжа. Додавання занадто великої кількості солі в суп, соус або м’ясо не означає, що приготовлена ​​їжа придатна лише для сміття.

Завжди є шанс, врятувати страву / Фото unsplash

Навпаки – є багато домашніх способів, які допоможуть врятувати пересолену страву. Кожне з цих рішень не вимагає великої кількості роботи або екзотичних продуктів. Все, що вам потрібно, це основні інгредієнти, які, ймовірно, завжди є під рукою на вашій кухні.

Картопля, рис і навіть цукор

Пересолений суп або соус завжди можна розбавити додатковою порцією води. Тут також варто згадати про вершки або молоко, які також можуть допомогти мінімізувати смак солі.

Інший спосіб – додати шматочок сирої картоплі або трохи рису в страву з надлишком солі. Обидва продукти є ідеальними абсорбентами, які миттєво впораються з пересоленою їжею.

Чудовою опцією є лимонний сік і солодкі продукти, такі як мед або цукор. Подібні добавки підійдуть як частина маринаду для пересоленого м’яса. Трохи солодкості не тільки додасть смаку, але й ефективно усуне солонуватий присмак.

Цікаво знати: які страви популярні у домі Віктора Ющенка.