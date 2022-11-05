Любимый в Кардашян: готовим легендарный нарезанный салат La Scala
Источник:инстаграмм Алины Прокуда
Звездное семейство Кардашян обожает все изысканное и с эффектом. Именно так мы можем сказать и об этом рецепте нарезанного салата из айсберга, нута и пикантного салями. Он просто невероятный!
Салат La Scala – это кулинарный шедевр, представленный в 50-х годах шеф-поваром Жаном Леоном в бутике La Scala в Беверли-Хиллз. Вкусное блюдо объединило два вида салата, салями, нут и сыр.
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В течение многих лет этот салат пробовали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо, а также Джон Кеннеди. Не обошлось и без Кардашянов!
Мы выбрали для вас подлинный рецепт салата La Scala, хотя некоторые кулинары готовят его с авокадо и половинками помидоров черри.
Рецепт салата La Scala
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 1/3 стакана оливкового масла;
– 1/4 стакана красного винного уксуса;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки перца.
Для салата:
– салями;
– 1 банка консервированного нута;
– 1/2 стакана тертой моцареллы;
– 1/4 стакана пекорино (по желанию);
– кочан салата айсберга.
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты заправки в банке или с помощью венчика.
- Слейте воду и промойте нут, добавьте заправку. Оставьте его на 1 – 2 часа мариноваться или сразу добавьте в салат.
- Добавьте нарезанный салат айсберг, салями, маринованный нут, моцареллу и перемешайте.
Приятного тебе аппетита!