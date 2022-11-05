Любимый в Кардашян: готовим легендарный нарезанный салат La Scala

Звездное семейство Кардашян обожает все изысканное и с эффектом. Именно так мы можем сказать и об этом рецепте нарезанного салата из айсберга, нута и пикантного салями. Он просто невероятный!

Салат La Scala – это кулинарный шедевр, представленный в 50-х годах шеф-поваром Жаном Леоном в бутике La Scala в Беверли-Хиллз. Вкусное блюдо объединило два вида салата, салями, нут и сыр.

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В течение многих лет этот салат пробовали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо, а также Джон Кеннеди. Не обошлось и без Кардашянов!

Мы выбрали для вас подлинный рецепт салата La Scala, хотя некоторые кулинары готовят его с авокадо и половинками помидоров черри.

Рецепт салата La Scala

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 1/3 стакана оливкового масла;– 1/4 стакана красного винного уксуса;– 2 чайные ложки дижонской горчицы;– 1/2 чайной ложки соли;– 1/4 чайной ложки перца.– салями;– 1 банка консервированного нута;– 1/2 стакана тертой моцареллы;– 1/4 стакана пекорино (по желанию);– кочан салата айсберга.

Приготовление:

Смешайте ингредиенты заправки в банке или с помощью венчика.

Слейте воду и промойте нут, добавьте заправку. Оставьте его на 1 – 2 часа мариноваться или сразу добавьте в салат.

Добавьте нарезанный салат айсберг, салями, маринованный нут, моцареллу и перемешайте.

Приятного тебе аппетита!