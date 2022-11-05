Салат La Scala – это кулинарный шедевр, представленный в 50-х годах шеф-поваром Жаном Леоном в бутике La Scala в Беверли-Хиллз. Вкусное блюдо объединило два вида салата, салями, нут и сыр.

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В течение многих лет этот салат пробовали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо, а также Джон Кеннеди. Не обошлось и без Кардашянов!

Мы выбрали для вас подлинный рецепт салата La Scala, хотя некоторые кулинары готовят его с авокадо и половинками помидоров черри.

Рецепт салата La Scala

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты для заправки:

– 1/3 стакана оливкового масла;

– 1/4 стакана красного винного уксуса;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки перца.

Для салата:

– салями;

– 1 банка консервированного нута;

– 1/2 стакана тертой моцареллы;

– 1/4 стакана пекорино (по желанию);

– кочан салата айсберга.

Приготовление:

Смешайте ингредиенты заправки в банке или с помощью венчика.

Слейте воду и промойте нут, добавьте заправку. Оставьте его на 1 – 2 часа мариноваться или сразу добавьте в салат.

Добавьте нарезанный салат айсберг, салями, маринованный нут, моцареллу и перемешайте.

Приятного тебе аппетита!