Салат La Scala – это кулинарный шедевр, представленный в 50-х годах шеф-поваром Жаном Леоном в бутике La Scala в Беверли-Хиллз. Вкусное блюдо объединило два вида салата, салями, нут и сыр.
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В течение многих лет этот салат пробовали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо, а также Джон Кеннеди. Не обошлось и без Кардашянов!
Мы выбрали для вас подлинный рецепт салата La Scala, хотя некоторые кулинары готовят его с авокадо и половинками помидоров черри.
Рецепт салата La Scala
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты заправки в банке или с помощью венчика.
- Слейте воду и промойте нут, добавьте заправку. Оставьте его на 1 – 2 часа мариноваться или сразу добавьте в салат.
- Добавьте нарезанный салат айсберг, салями, маринованный нут, моцареллу и перемешайте.
Приятного тебе аппетита!