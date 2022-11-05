Салат La Scala – це кулінарний шедевр, який був представлений у 50-х роках шеф-кухарем Жаном Леоном у бутику La Scala в Беверлі-Хіллз. Смачна страва поєднала два види салату, салямі, нут і сир.

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Протягом багатьох років цей салат куштували такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джулія Робертс і Леонардо Ді Капріо, а також Джон Кеннеді. Не обійшлося і без Кардашянів!

Ми дібрали для вас автентичний рецепт салату La Scala, хоч деякі кулінари готують його з авокадо та половинками помідорів чері.

Рецепт салату La Scala

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Змішайте інгредієнти заправки у банці або за допомогою вінчика.
  • Злийте воду та промийте нут, додайте заправку. Залиште його на 1 – 2 години маринуватися або відразу додайте в салат.
  • Додайте нарізаний салат айсберг, салямі, маринований нут, моцарелу та перемішайте.

Смачного!