Салат La Scala – це кулінарний шедевр, який був представлений у 50-х роках шеф-кухарем Жаном Леоном у бутику La Scala в Беверлі-Хіллз. Смачна страва поєднала два види салату, салямі, нут і сир.

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Протягом багатьох років цей салат куштували такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джулія Робертс і Леонардо Ді Капріо, а також Джон Кеннеді. Не обійшлося і без Кардашянів!

Ми дібрали для вас автентичний рецепт салату La Scala, хоч деякі кулінари готують його з авокадо та половинками помідорів чері.

Рецепт салату La Scala

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для заправки:

– 1/3 склянки оливкової олії;

– 1/4 склянки червоного винного оцту;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки перцю.

Для салату:

– салямі;

– 1 банка консервованого нуту;

– 1/2 склянки тертої моцарели;

– 1/4 склянки пекоріно (за бажанням);

– качан салату айсберга.

Приготування:

Змішайте інгредієнти заправки у банці або за допомогою вінчика.

Злийте воду та промийте нут, додайте заправку. Залиште його на 1 – 2 години маринуватися або відразу додайте в салат.

Додайте нарізаний салат айсберг, салямі, маринований нут, моцарелу та перемішайте.

Смачного!