Салат La Scala – це кулінарний шедевр, який був представлений у 50-х роках шеф-кухарем Жаном Леоном у бутику La Scala в Беверлі-Хіллз. Смачна страва поєднала два види салату, салямі, нут і сир.
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Протягом багатьох років цей салат куштували такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джулія Робертс і Леонардо Ді Капріо, а також Джон Кеннеді. Не обійшлося і без Кардашянів!
Ми дібрали для вас автентичний рецепт салату La Scala, хоч деякі кулінари готують його з авокадо та половинками помідорів чері.
Рецепт салату La Scala
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Змішайте інгредієнти заправки у банці або за допомогою вінчика.
- Злийте воду та промийте нут, додайте заправку. Залиште його на 1 – 2 години маринуватися або відразу додайте в салат.
- Додайте нарізаний салат айсберг, салямі, маринований нут, моцарелу та перемішайте.
Смачного!