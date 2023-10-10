Любимое блюдо казаков – давний рецепт соломахи

Нас всегда интересовало, что же ели казаки, когда ходили в походы, ведь питание должно было быть сытным и калорийным. У нас есть рецепт древнего блюда соломахи, которое было любимо у казаков.

Соломаха – традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на гречневой муке с добавлением сала и жареного лука. Ее быстро и легко готовить, она сытная и калорийная. Поэтому ее так любили казаки.

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Рецепт соломахи

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 300 граммов гречневой муки;– 200 граммов сала;– 1 репчатый лук;– 100 граммов подсолнечного масла;– соль.

Приготовление:

Высыпьте гречневую муку в глубокую миску и при постоянном помешивании вливайте воду. Ее нужно столько, чтобы хорошо размешать муку, но так, чтобы не сделать смесь совсем редкой.

Доведите до кипения воду примерно 4 стакана. Подсолите и, постоянно размешивая, влейте мучную смесь в кипяток.

Приблизительно через 5 минут влейте в кашу масло.

Готовьте к загущению каши время от времени помешивая массу.

Нарезаем сало и лук случайными кусочками. Обжаривайте на разогретой сковороде. Не забудьте сдобрить все специями.

Когда каша хорошо загустеет, выключите огонь и добавьте к каше поджаренное сало с луком. Хорошо размешайте блюдо.

Подавайте соломаху с измельченным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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