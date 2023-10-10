Любимое блюдо казаков – давний рецепт соломахи
10 октября 2023, 13:22Читати новину українською
Источник:Шуба Лайф
Нас всегда интересовало, что же ели казаки, когда ходили в походы, ведь питание должно было быть сытным и калорийным. У нас есть рецепт древнего блюда соломахи, которое было любимо у казаков.
Соломаха – традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на гречневой муке с добавлением сала и жареного лука. Ее быстро и легко готовить, она сытная и калорийная. Поэтому ее так любили казаки.
Читайте также Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра
Рецепт соломахи
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 300 граммов гречневой муки;
– 200 граммов сала;
– 1 репчатый лук;
– 100 граммов подсолнечного масла;
– соль.
Приготовление:
- Высыпьте гречневую муку в глубокую миску и при постоянном помешивании вливайте воду. Ее нужно столько, чтобы хорошо размешать муку, но так, чтобы не сделать смесь совсем редкой.
- Доведите до кипения воду примерно 4 стакана. Подсолите и, постоянно размешивая, влейте мучную смесь в кипяток.
- Приблизительно через 5 минут влейте в кашу масло.
- Готовьте к загущению каши время от времени помешивая массу.
- Нарезаем сало и лук случайными кусочками. Обжаривайте на разогретой сковороде. Не забудьте сдобрить все специями.
- Когда каша хорошо загустеет, выключите огонь и добавьте к каше поджаренное сало с луком. Хорошо размешайте блюдо.
- Подавайте соломаху с измельченным зеленым луком.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закрутку из баклажанов и помидоры на зиму.