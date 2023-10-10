Салат из баклажанов и помидоров – отличный вариант для зимней консервации. Его быстро и легко готовить, он из доступных продуктов, а вкус – непревзойденный и острый.

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Подавайте его в любой гарнир, мясное или рыбное блюдо.

Рецепт консервированного салата из баклажанов и помидоров.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма баклажанов;

– 3 килограмма помидоров;

– 1,5 килограмма сладкого перца;

– 2 стручка острого перца;

– 4 головки чеснока;

– 250 граммов масла;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов 9% уксуса;

– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Тщательно моем овощи. Из сладких перцев удаляем семена, нарезаем соломкой. Также удаляем семена из острого перца, измельчаем их в блендере вместе с чесноком.

Помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Томатную массу выливаем в кастрюлю, где будет вариться салат. Добавляем в помидоры соль и сахар. Когда они закипят – высыпаем нарезанные кубиками баклажаны и вливаем растительное масло. Перемешиваем.



Салат из баклажанов / Фото Tasty

Когда баклажаны закипят, добавляем сладкий перец и снова доводим до кипения. Варим овощи 35-45 минут, чтобы баклажаны стали мягкими.

Пока салат варится, подготовьте банки и крышки – стерилизуйте их.

За 5 минут до полной готовности баклажан добавляем чеснок и острый перец. В конце вливаем уксус и даем овощной смеси еще раз закипеть.

После закипания салат сразу же начинайте раскладывать закрутку по баночкам, не выключая огонь.

Закройте банки крышками, переверните дном вверх и оставьте до охлаждения. Храним в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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