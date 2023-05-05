Что едят короли – ежедневный рацион Чарльз ІІІ

Накануне коронации Чарльз ІІІ мы подготовили интересный материал о ежедневном рационе монарха. Мы уверены, что заглянуть за кулисы королевской жизни хочется каждому, ведь это так завораживает.

Хотя раз, но вы, наверное, задавались вопросом: "Что едят короли каждый день?" Британская королевская семья привлекает взгляды людей во всем мире и в этом нет ничего удивительного.

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Всем интересна жизнь знаменитого семейства до мельчайших мелочей – и питание монархов не является исключением.

6 июня 2023 года состоится долгожданная коронация короля Карла III, которую с замиранием ждет весь мир. А чтобы мы лучше познакомились с монархом, рассказываем о его ежедневном рационе.

Что ест король Чарльз III

Часто трапезу монархов представляют как изысканное событие с длинными столами, деликатесами и молекулярной кухней, но на самом деле такие пиры встречаются нечасто.

Фрукты

Король Чарльз III предпочитает свежие фрукты и овощи. Обычно их выращивают в одном из поместий монаршей семьи. Королевский сад в Гайгроуве выращивает прекрасные яблоки, сливы, которые домашние работники закладывают в банки, чтобы есть их даже после окончания сезона.



Органические яблоки / Фото Укр хелс

Стандартный завтрак короля включает в себя эти сливы, а также ассортимент сухофруктов или сезонный фруктовый салат. Известно, что Чарльз III редко ест обед, поэтому его завтрак имеет огромное значение. Король предпочитает гораздо более простые блюда, чем традиционный английский завтрак из сосисок и яиц. Он часто перекусывает фруктами и семечками.

Органические куриные яйца

Король Чарльз III будет есть только яйца, которые варились ровно четыре минуты. Принципиально также, чтобы все яйца (как и все остальное, что он ест) были органическими, поскольку король является большим поклонником устойчивого земледелия.

Злаковые

Чарльза III ни на что не променяет злаковые мюсли, состоящие из овсянки, зерен, орехов и сухофруктов. Их часто смешивают с молоком и замачивают на ночь, но их можно есть и с йогуртом.

Кроме фруктов и злаковых, король Чарльз III любит свежеиспеченный хлеб, не менее шести видов меда и чая.