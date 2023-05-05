Хоч раз, та ви, мабуть, задавалися запитанням: "Що їдять королі щодня?". Британська королівська родина приваблює погляди людей в цілому світі і в цьому не має нічого дивного.

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Всім цікаве життя знаменитого сімейства до найменших дрібниць – і харчування монархів не є винятком.

6 червня 2023 року відбудеться довгоочікувана коронація короля Карл ІІІ, яку із завмиранням чекає весь світ. А щоб ми краще познайомилися з монархом, розповідаємо про його щоденний раціон.

Що їсть король Чарльз III

Часто трапезу монархів уявляють як вишукану подію з довгими столами, делікатесами та молекулярною кухнею, але насправді такі бенкети трапляються нечасто.

Фрукти

Король Чарльз III надає перевагу свіжим фруктам і овочам. Зазвичай їх вирощують в одному з маєтків монаршої родини. Королівський сад у Гайгроуві вирощує чудові , яблука, сливи, які домашні працівники закладають у банки, щоб їсти їх навіть після закінчення сезону.



Органічні яблука / Фото Укр хелс

Стандартний сніданок короля включає ці сливи, а також асортимент сухофруктів або сезонний фруктовий салат. Відомо, що Чарльз III рідко їсть обід, тому його сніданок має величезне значення. Король надає перевагу набагато простішим стравам, аніж традиційний англійський сніданок з сосисок та яєць. Він часто перекушує фруктами та насінням.

Органічні курячі яйця

Король Чарльз III буде їсти лише ті яйця, які варилися рівно чотири хвилини. Принципово також, щоб усі яйця (як і все інше, що він їсть) були органічними, оскільки король є великим прихильником сталого землеробства.

Злакові

Чарльза III ні на що не проміняє злакові мюслі, що складається з вівсянки, зерен, горіхів і сухофруктів. Їх часто змішують з молоком і замочують на ніч, але їх можна їсти й з йогуртом.

Крім фруктів і злакових, король Чарльз III любить свіжоспечений хліб, не менше шести видів меду і чаю.