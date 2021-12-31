Что готовят на Новый год в разных странах мира: особые традиции

Новый год – это не только время большой радости, но серьезная подготовка. Этот праздник отличается своей неповторимой атмосферой, что делает его несомненно любимым во многих странах мира. О праздничном столе и других кулинарных традициях в разных уголках мира – в нашем материале.

В горячей Испании и многих странах Южной Америки, когда наступает полночь, каждый должен съесть по одной виноградине с очередным ударом часов. Обычай возник в ХХ веке. Говорят, что традиция возникла, когда виноградари из региона Аликанте хотели распродать рекордный урожай.

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Квашеная капуста и свинина на удачу. В Германии и Нидерландах едят квашеную капусту. Именно квашеная капуста считается символом обилия и удачи, поэтому ее подают вместе со свининой на встречу Нового года.

В новогоднюю ночь обязательно съешьте блюдо с чечевицей – это итальянская традиция. Незадолго до полуночи каждый итальянец обязательно должен съесть хотя бы несколько столовых ложек супа или рагу из этого бобового овоща.

Празднуем по всем правилам / Фото pinterest

На Филиппинах существует обыкновение сидеть за столом, на котором двенадцать круглых фруктов. Их овальная форма напоминает монеты, которые, как ожидается, принесут достояние в следующем году.

Свинину в эту ночь едят кубинцы и португальцы, а лучшей приметой считают жареного поросенка. Венгры кладут ему в рот четыре гвоздики – благодаря им приходящий год должен быть счастливым.

Счастливый период / Фото pinterest

В христианских странах рыба является важным символом, поэтому ее нельзя пропустить 31 декабря. В Мексике, чтобы не соблазнять судьбу, подают рыбу, нарезанную на колокольчики, дающую надежду на счастливый и мирный год.

В канун Нового года богатые японцы едят голубого тунца, который является одной из самых дорогих рыб в мире. Интересно, что мясо этой рыбы не голубое, а розовое, и этот цвет символизирует счастье жителей этой страны.

В Австралии, чтобы обеспечить свое процветание, готовят марципановую свинью, а в Греции – круглый пирог, в котором спрятана монета, и тот, кто найдет ее, не будет жаловаться на отсутствие удачи в следующем году.