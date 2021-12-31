Что готовят на Новый год в разных странах мира: особые традиции
Источник:24 канал
Новый год – это не только время большой радости, но серьезная подготовка. Этот праздник отличается своей неповторимой атмосферой, что делает его несомненно любимым во многих странах мира. О праздничном столе и других кулинарных традициях в разных уголках мира – в нашем материале.
В горячей Испании и многих странах Южной Америки, когда наступает полночь, каждый должен съесть по одной виноградине с очередным ударом часов. Обычай возник в ХХ веке. Говорят, что традиция возникла, когда виноградари из региона Аликанте хотели распродать рекордный урожай.
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Квашеная капуста и свинина на удачу. В Германии и Нидерландах едят квашеную капусту. Именно квашеная капуста считается символом обилия и удачи, поэтому ее подают вместе со свининой на встречу Нового года.
В новогоднюю ночь обязательно съешьте блюдо с чечевицей – это итальянская традиция. Незадолго до полуночи каждый итальянец обязательно должен съесть хотя бы несколько столовых ложек супа или рагу из этого бобового овоща.
На Филиппинах существует обыкновение сидеть за столом, на котором двенадцать круглых фруктов. Их овальная форма напоминает монеты, которые, как ожидается, принесут достояние в следующем году.
Свинину в эту ночь едят кубинцы и португальцы, а лучшей приметой считают жареного поросенка. Венгры кладут ему в рот четыре гвоздики – благодаря им приходящий год должен быть счастливым.
В христианских странах рыба является важным символом, поэтому ее нельзя пропустить 31 декабря. В Мексике, чтобы не соблазнять судьбу, подают рыбу, нарезанную на колокольчики, дающую надежду на счастливый и мирный год.
В канун Нового года богатые японцы едят голубого тунца, который является одной из самых дорогих рыб в мире. Интересно, что мясо этой рыбы не голубое, а розовое, и этот цвет символизирует счастье жителей этой страны.
В Австралии, чтобы обеспечить свое процветание, готовят марципановую свинью, а в Греции – круглый пирог, в котором спрятана монета, и тот, кто найдет ее, не будет жаловаться на отсутствие удачи в следующем году.