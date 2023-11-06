Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно.

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Рецепт карамельной шарлотки

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 50 грамм сахара;

– 120 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– полкилограмма яблок;

– 10 грамм масла;

– 60 грамм сахара;

– пол лимона.

Приготовление:

Из очищенных яблок вырежьте сердцевину.

Нарежьте их на кусочки.

На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта).

Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации.

Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования).

Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте.

Переложите тесто в смазанную маслом форму.

Поверх теста распределите карамелизированные яблоки.

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут.

Карамельная шарлотка готова!

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