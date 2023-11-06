Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно.
Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.
Рецепт карамельной шарлотки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Особый вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Из очищенных яблок вырежьте сердцевину.
- Нарежьте их на кусочки.
- На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта).
- Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации.
- Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования).
- Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте.
- Переложите тесто в смазанную маслом форму.
- Поверх теста распределите карамелизированные яблоки.
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут.
- Карамельная шарлотка готова!