Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно.

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Рецепт карамельной шарлотки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  • Из очищенных яблок вырежьте сердцевину.
  • Нарежьте их на кусочки.
  • На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта).
  • Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации.
  • Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования).
  • Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте.
  • Переложите тесто в смазанную маслом форму.
  • Поверх теста распределите карамелизированные яблоки.
  • Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут.
  • Карамельная шарлотка готова!