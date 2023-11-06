Секрет ідеальної шарлотки – це тісто, яке не тільки підкреслює смак яблук, але й робить пиріг надзвичайно ніжним та соковитим. За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися чудовим ароматом та неперевершеним смаком яблучного пирога, приготованого власноруч.
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Рецепт карамельної шарлотки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Особливий смак / Фото unsplash
Приготування:
- З очищених яблук виріжте серцевину.
- Наріжте їх на шматочки.
- На гарячу пательню викладіть масло, цукор, яблучні шматочки, корицю, лимонний сік (з половинки фрукта).
- Тушкуйте 7 – 10 хвилин, помішуючи, до карамелізації.
- Для приготування тіста: змішайте яйця з цукром, добре збийте (до піноутворення).
- Поступово введіть борошно, розпушувач та перемішайте.
- Перекладіть тісто в змащену маслом форму.
- Поверх тіста розподіліть карамелізовані яблука.
- Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 – 45 хвилин.
- Карамельна шарлотка готова!