Секрет ідеальної шарлотки – це тісто, яке не тільки підкреслює смак яблук, але й робить пиріг надзвичайно ніжним та соковитим. За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися чудовим ароматом та неперевершеним смаком яблучного пирога, приготованого власноруч.

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Рецепт карамельної шарлотки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Особливий смак / Фото unsplash

Приготування:

  • З очищених яблук виріжте серцевину.
  • Наріжте їх на шматочки.
  • На гарячу пательню викладіть масло, цукор, яблучні шматочки, корицю, лимонний сік (з половинки фрукта).
  • Тушкуйте 7 – 10 хвилин, помішуючи, до карамелізації.
  • Для приготування тіста: змішайте яйця з цукром, добре збийте (до піноутворення).
  • Поступово введіть борошно, розпушувач та перемішайте.
  • Перекладіть тісто в змащену маслом форму.
  • Поверх тіста розподіліть карамелізовані яблука.
  • Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 – 45 хвилин.
  • Карамельна шарлотка готова!