Как приготовить идеальное тесто для яблочного пирога: рецепт карамельной шарлотки

6 ноября 2023, 13:20
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Попоїсти

Приготовление яблочного пирога – это волшебное искусство, наполненное ароматом и невероятным вкусом. Карамельная шарлотка – отличный десерт для любого повода.

Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно.

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Рецепт карамельной шарлотки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 грамм сахара;
– 120 грамм муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– полкилограмма яблок;
– 10 грамм масла;
– 60 грамм сахара;
– пол лимона.

Приготовление:

  1. Из очищенных яблок вырежьте сердцевину.
  2. Нарежьте их на кусочки.
  3. На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта).
  4. Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации.
  5. Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования).
  6. Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте.
  7. Переложите тесто в смазанную маслом форму.
  8. Поверх теста распределите карамелизированные яблоки.
  9. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут.
  10. Карамельная шарлотка готова!
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська