Как приготовить идеальное тесто для яблочного пирога: рецепт карамельной шарлотки

Приготовление яблочного пирога – это волшебное искусство, наполненное ароматом и невероятным вкусом. Карамельная шарлотка – отличный десерт для любого повода.

Секрет идеальной шарлотки – это тесто, которое не только подчеркивает вкус яблок, но и делает пирог очень нежным и сочным. С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться восхитительным ароматом и непревзойденным вкусом яблочного пирога, приготовленного собственноручно.

Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.

Рецепт карамельной шарлотки

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

– 3 яйца;– 50 грамм сахара;– 120 грамм муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– полкилограмма яблок;– 10 грамм масла;– 60 грамм сахара;– пол лимона.

Приготовление:

Из очищенных яблок вырежьте сердцевину. Нарежьте их на кусочки. На горячую сковороду выложите масло, сахар, яблочные кусочки, корицу, лимонный сок (из половинки фрукта). Тушите 7 – 10 минут, помешивая, до карамелизации. Для приготовления теста смешайте яйца с сахаром, хорошо взбейте (до пенообразования). Постепенно введите муку, разрыхлитель и перемешайте. Переложите тесто в смазанную маслом форму. Поверх теста распределите карамелизированные яблоки. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 – 45 минут. Карамельная шарлотка готова!

Это отличный десерт: как приготовить яблочный.