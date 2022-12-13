Не круасанами единственными: простой рецепт французских булочек синабон, покоривших мир

13 декабря 2022, 18:09
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Источник:

ye

Когда речь заходит об выпечке, обычно Францию ассоциируют прежде всего с круассанами. Конечно, это настоящая визитка этой страны, но среди выпечки здесь еще много "козырей".

Булочки синабон – это именно то, что нужно к кофе к чаю, когда нет много времени на "колдовство" на кухне. Эта выпечка очень проста, но изысканности ей хватает, что делает ее хорошим вариантом даже для угощения гостей.

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Нежное тесто, начинка с корицей и глазурь – лучшего для зимних вечеров и не придумаешь. Если вы любите изюм – смело добавляйте его к начинке.

Рецепт булочек синабон

Время: 1 час + 1 час для поднятия теста

Порций: 8

Нежное и изысканное приложение к чаепитию / Фото Cookery

Ингредиенты:

тесто:

  • теплое молоко – 250 миллилитров;
  • яйцо – 1 штука;
  • сливочное масло – 65 грамм;
  • теплая вода – 3 столовые ложки;
  • ванильный сахар – 1 пакетик;
  • мука – 3,5 стакана по 200 миллилитров;
  • сахар – 3 столовые ложки;
  • сухие дрожжи – 2 чайные ложки;
  • щепотка соли;

начинка:

  • сахар – 1 стакан;
  • молотая корица – 4 чайные ложки;
  • сливочное масло комнатной температуры – 50 грамм;

глазурь:

  • сливочный крем-сыр – 180 грамм;
  • сахарная пудра – 150 грамм;
  • лимонный сок – 2 столовые ложки;
  • 2 столовые ложки сливок.

Приготовление:

  1. Смешиваем половину молока, воду, столовую ложку и дрожжи. Делаем опару и оставляем на 15 минут.
  2. Смешиваем масло, 2 столовые ложки сахара и яйцо. Добавляем остальное молоко, соль, муку, ванилин, опару и аккуратно вымешиваем до однородности. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 45 минут.
  3. Смешиваем все ингредиенты для начинки. Тесто делим на две части и делим на два уровня прямоугольника.
  4. Тесто смазываем начинкой и скручиваем в рулетики. После этого режем их ломтиками по 4 сантиметра.
  5. Булочки выкладываем в форму, но не слишком плотно. Оставляем на время, чтобы они еще "подросли".
  6. Запекаем булочки 20 – 30 минут при температуре 180 градусов.
  7. Взбиваем миксером все ингредиенты для глазури и заливаем готовые булочки, как только вынимаем их из духовки.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська