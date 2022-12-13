Не круасанами единственными: простой рецепт французских булочек синабон, покоривших мир
Источник:ye
Когда речь заходит об выпечке, обычно Францию ассоциируют прежде всего с круассанами. Конечно, это настоящая визитка этой страны, но среди выпечки здесь еще много "козырей".
Булочки синабон – это именно то, что нужно к кофе к чаю, когда нет много времени на "колдовство" на кухне. Эта выпечка очень проста, но изысканности ей хватает, что делает ее хорошим вариантом даже для угощения гостей.
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Нежное тесто, начинка с корицей и глазурь – лучшего для зимних вечеров и не придумаешь. Если вы любите изюм – смело добавляйте его к начинке.
Рецепт булочек синабон
Время: 1 час + 1 час для поднятия теста
Порций: 8
Нежное и изысканное приложение к чаепитию / Фото Cookery
Ингредиенты:
тесто:
- теплое молоко – 250 миллилитров;
- яйцо – 1 штука;
- сливочное масло – 65 грамм;
- теплая вода – 3 столовые ложки;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- мука – 3,5 стакана по 200 миллилитров;
- сахар – 3 столовые ложки;
- сухие дрожжи – 2 чайные ложки;
- щепотка соли;
начинка:
- сахар – 1 стакан;
- молотая корица – 4 чайные ложки;
- сливочное масло комнатной температуры – 50 грамм;
глазурь:
- сливочный крем-сыр – 180 грамм;
- сахарная пудра – 150 грамм;
- лимонный сок – 2 столовые ложки;
- 2 столовые ложки сливок.
Приготовление:
- Смешиваем половину молока, воду, столовую ложку и дрожжи. Делаем опару и оставляем на 15 минут.
- Смешиваем масло, 2 столовые ложки сахара и яйцо. Добавляем остальное молоко, соль, муку, ванилин, опару и аккуратно вымешиваем до однородности. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 45 минут.
- Смешиваем все ингредиенты для начинки. Тесто делим на две части и делим на два уровня прямоугольника.
- Тесто смазываем начинкой и скручиваем в рулетики. После этого режем их ломтиками по 4 сантиметра.
- Булочки выкладываем в форму, но не слишком плотно. Оставляем на время, чтобы они еще "подросли".
- Запекаем булочки 20 – 30 минут при температуре 180 градусов.
- Взбиваем миксером все ингредиенты для глазури и заливаем готовые булочки, как только вынимаем их из духовки.
Приятного аппетита!