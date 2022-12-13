Не круасанами единственными: простой рецепт французских булочек синабон, покоривших мир

Когда речь заходит об выпечке, обычно Францию ассоциируют прежде всего с круассанами. Конечно, это настоящая визитка этой страны, но среди выпечки здесь еще много "козырей".

Булочки синабон – это именно то, что нужно к кофе к чаю, когда нет много времени на "колдовство" на кухне. Эта выпечка очень проста, но изысканности ей хватает, что делает ее хорошим вариантом даже для угощения гостей.

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Нежное тесто, начинка с корицей и глазурь – лучшего для зимних вечеров и не придумаешь. Если вы любите изюм – смело добавляйте его к начинке.

Рецепт булочек синабон

Время: 1 час + 1 час для поднятия теста

Порций: 8

Нежное и изысканное приложение к чаепитию / Фото Cookery

Ингредиенты:

тесто:

теплое молоко – 250 миллилитров;

яйцо – 1 штука;

сливочное масло – 65 грамм;

теплая вода – 3 столовые ложки;

ванильный сахар – 1 пакетик;

мука – 3,5 стакана по 200 миллилитров;

сахар – 3 столовые ложки;

сухие дрожжи – 2 чайные ложки;

щепотка соли;

начинка:

сахар – 1 стакан;

молотая корица – 4 чайные ложки;

сливочное масло комнатной температуры – 50 грамм;

глазурь:

сливочный крем-сыр – 180 грамм;

сахарная пудра – 150 грамм;

лимонный сок – 2 столовые ложки;

2 столовые ложки сливок.

Приготовление:

Смешиваем половину молока, воду, столовую ложку и дрожжи. Делаем опару и оставляем на 15 минут. Смешиваем масло, 2 столовые ложки сахара и яйцо. Добавляем остальное молоко, соль, муку, ванилин, опару и аккуратно вымешиваем до однородности. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 45 минут. Смешиваем все ингредиенты для начинки. Тесто делим на две части и делим на два уровня прямоугольника. Тесто смазываем начинкой и скручиваем в рулетики. После этого режем их ломтиками по 4 сантиметра. Булочки выкладываем в форму, но не слишком плотно. Оставляем на время, чтобы они еще "подросли". Запекаем булочки 20 – 30 минут при температуре 180 градусов. Взбиваем миксером все ингредиенты для глазури и заливаем готовые булочки, как только вынимаем их из духовки.

Приятного аппетита!