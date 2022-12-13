Булочки сінабон – це саме те, що потрібно до кави до чаю, коли немає багато часу на "чаклування" на кухні. Ця випічка дуже проста, але вишуканості їй не бракує, що робить її гарним варіантом навіть для частування гостей.

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Ніжне тісто, начинка з корицею та глазур – кращого для зимових вечорів й не вигадаєш. Якщо ви полюбляєте родзинки – сміливо додавайте їх начинки.

Рецепт булочок сінабон

Час: 1 година + 1 година на підняття тіста

Порцій: 8

Ніжний та вишуканий додаток до чаювання / Фото Cookery

Інгредієнти:

тісто:

тепле молоко – 250 мілілітрів;

яйце – 1 штука;

вершкове масло – 65 грамів;

тепла вода – 3 столові ложки;

ванільний цукор – 1 пакетик;

борошно – 3,5 склянки по 200 мілілітрів;

цукор – 3 столові ложки;

сухі дріжджі – 2 чайні ложки;

дрібка солі;

начинка:

цукор – 1 склянка;

мелена кориця – 4 чайні ложки;

вершкове масло кімнатної температури – 50 грамів;

глазур:

вершковий крем-сир – 180 грамів;

цукрова пудра – 150 грамів;

лимонний сік – 2 столові ложки;

2 столові ложки вершків.

Приготування:

Змішуємо половину молока, воду, столову ложку та дріжджі. Робимо опару та залишаємо на 15 хвилин. Змішуємо масло, 2 столові ложки цукру та яйце. Додаємо решту молока, сіль, борошно, ванілін, опару і акуратно вимішуємо до однорідності. Накриваємо рушником та залишаємо у теплому місці на 45 хвилин. Змішуємо всі інгредієнти для начинки. Тісто ділимо на дві частини та ділимо на два рівні прямокутники. Тісто змащуємо начинкою та скручуємо у рулетики. Після цього ріжемо їх скибочками по 4 сантиметри. Булочки викладаємо у форму, але не надто щільно. Залишаємо на певний час, щоб вони ще "підросли". Запікаємо булочки 20 – 30 хвилин при температурі 180 градусів. Збиваємо міксером усі інгредієнти для глазурі та заливаємо нею готові булочки, як тільки виймаємо їх з духовки.

Смачного!