Торт без муки и сахара – это идеальная опция для тех, кто заботится о фигуре, но не может представить свою жизнь без вкусняшек. Кроме того, этот десерт понравится и детям, у которых достаточно энергии, поэтому в сахарном "допинге" они не нуждаются.

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Готовность торта нужно проверять шпажкой – может случиться, что ему потребуется немного больше времени, чем указано в рецепте.

Рецепт торта из тыквы и шоколада

Время: 20 минут + 1,5 часа

Порций: 14

Прекрасный десерт без муки и сахара / Фото Smaker

Ингредиенты:

тесто:

700 грамм тыквы;

150 грамм пшенной крупы;

палочка корицы;

70 грамм фиников;

800 миллилитров воды;

2 столовые ложки арахисового масла;

2 чайные ложки разрыхлителя;

4 яйца;

100 миллилитров молока;

3 столовых ложки какао;

крем:

300 граммов сливочного сыра для бутербродов;

2 столовые ложки кленового сиропа;

цедра 1 апельсина.

Приготовление:

Тыкву нарезаем и запекаем 35 минут при 180 градусах. Пшенную кашу высыпаем в кастрюлю, добавляем корицу, финики, заливаем водой и варим 15 минут. Готовую кашу перекладываем в блендер (корицу забираем), добавляем тыкву, арахисовое масло, яйца, молоко и разрыхлитель. Перебиваем до однородности. 2/3 массы выливаем в форму. К тому, что осталось в блендере, добавляем какао и сбиваем еще раз. Докладываем все тесто в форму. Выпекаем 50 минут при 180 градусах. Готовим крем. Сыр поливаем кленовым сиропом, добавляем цедру и тщательно перемешиваем. Наносим крем на торт. Сверху можно украсить орехами или цукатами.

Приятного аппетита!