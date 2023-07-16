Угадайте, что любит смаковать президент: какие блюда в фаворите у Зеленского
Владимир Зеленский, как и каждый из нас, имеет собственные вкусовые предпочтения. Кроме знаменитой шаурмы у него есть любимое блюдо.
О привычной жизни президента Зеленского известно так мало, а именно эта информация так интересует всех. Узнайте, какое любимое блюдо Владимира Зеленского и даже приготовьте его! Подробности – в материале 24 Канала.
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При чем здесь шаурма
Еще в начале своего президентства сам Владимир Зеленский расскажу своим поклонникам о своей любви к шаурме. По его словам, это не только отличный перекус, но и способ держаться поближе к народу.
Когда у тебя напряженный график, шаурм может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более позорного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Это полезно. Рекомендую!
– поделился президент.
Любимое блюдо
Владимир Зеленский, как и большинство украинских мужчин, любит жареное мясо. Его фаворит – стейк в тандыре.
Тандыр– это восточная керамическая печь в форме большого кувшина, которая изготовлена из экологически чистой глины.
Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса,
– делится Зеленский.
Рецепт мяса в тандыре
- Время: 1 час
- Порций: 2
Так аппетитно / Фото unsplashИнгредиенты:
– 800 грамм говядины;
– соль по вкусу;
– копченая паприка;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Говядину нарежьте на порции толщиной 2 – 2,5 сантиметра.
- Мясо высушите салфеткой.
- Натрите стейки специями.
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Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда мясо.
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Когда пройдет 8-10 минут, переверните стейки и готовьте еще 10 минут.
- Достать мясо из тандыра и дайте ему "отдохнуть" минимум 15 минут. Лучше всего поместить его под крышку.
- Подавайте горячим с любимыми овощами.