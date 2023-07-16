Про звичне життя президента Зеленського відомо так мало, а саме ця інформація, так цікавить усіх. Дізнайтеся, яка улюблена страва Володимира Зеленського та навіть приготуйте її! Деталі – у матеріалі 24 Каналу.

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До чого тут шаурма

Ще на початку свого президенства сам Володимир Зеленський розповім своїм прихильникам про свою любов до шаурми. За його словами це не тільки чудовий перекус, а й спосіб триматися поближче до народу.

Коли в тебе напружений графік, шаурма може стати рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше — ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Це корисно. Рекомендую!

– поділився президент.

Президент смакує шаурмою / Facebook Володимира Зеленського

Улюблена страва

Володимир Зеленський, як більшість українських чоловіків, любить смажене м'ясо. Його фаворит – стейк у тандирі.

Тандир – це східна керамічна піч у формі великого глечика, яка виготовлена ​​із екологічно чистої глини.

Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча дуже рідко це роблю. Обожнюю смак повністю просмаженого, не сухого товстого шматка м’яса,

– ділиться Зеленський.

Рецепт м’яса у тандирі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Так апетитно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– сіль до смаку;

– копчена паприка;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Яловичину наріжте на порції завтовшки 2 – 2,5 сантиметри.

М’ясо висушіть серветкою.

Натріть стейки спеціями.

Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди м’ясо.

Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть стейки і готуйте ще 10 хвилин.

Дістати м’ясо з тандира та дайте йому "відпочити" мінімум 15 хвилин. Найкраще помістити його під кришку.

Подавайте гарячим з улюбленими овочами.

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