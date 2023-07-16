Про звичне життя президента Зеленського відомо так мало, а саме ця інформація, так цікавить усіх. Дізнайтеся, яка улюблена страва Володимира Зеленського та навіть приготуйте її! Деталі – у матеріалі 24 Каналу.
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До чого тут шаурма
Ще на початку свого президенства сам Володимир Зеленський розповім своїм прихильникам про свою любов до шаурми. За його словами це не тільки чудовий перекус, а й спосіб триматися поближче до народу.
Коли в тебе напружений графік, шаурма може стати рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше — ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Це корисно. Рекомендую!
– поділився президент.
Президент смакує шаурмою / Facebook Володимира Зеленського
Улюблена страва
Володимир Зеленський, як більшість українських чоловіків, любить смажене м'ясо. Його фаворит – стейк у тандирі.
Тандир– це східна керамічна піч у формі великого глечика, яка виготовлена із екологічно чистої глини.
Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча дуже рідко це роблю. Обожнюю смак повністю просмаженого, не сухого товстого шматка м’яса,
– ділиться Зеленський.
Рецепт м’яса у тандирі
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Так апетитно / Фото unsplash
Приготування:
- Яловичину наріжте на порції завтовшки 2 – 2,5 сантиметри.
- М’ясо висушіть серветкою.
- Натріть стейки спеціями.
- Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди м’ясо.
- Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть стейки і готуйте ще 10 хвилин.
- Дістати м’ясо з тандира та дайте йому "відпочити" мінімум 15 хвилин. Найкраще помістити його під кришку.
- Подавайте гарячим з улюбленими овочами.