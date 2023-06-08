Лето должно быть легким и вкусным: быстро готовим сочный куриный кебаб на все случаи жизни
8 июня 2023, 21:21Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Нежная и хорошо зажаренная курятина – это то, от чего никогда не откажешься. Несколько простых шагов и быстрое приготовление сделают это блюдо вашим фаворитом.
Для того чтобы приготовить филе этим способом, не нужно хитроумных ингредиентов или особых кулинарных манипуляций. Несколько продуктов, горячий гриль или сковорода – и вкусное блюдо уже на столе.
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Эту курочку можно смаковать с салатом, начинить питу или подать с любимым гарниром.
Быстрый рецепт куриного кебаба
- Время: 15 – 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 столовые ложки нежирного натурального йогурта;
– 1 чайная ложка порошка чили;
– 1 чайная ложка порошка карри;
– 2 чайные ложки сока лайма или лимона;
– 2 чайные ложки кориандра;
– 800 грамм куриного филе, нарезанного кубиками.
Приготовление:
- Йогурт и специи хорошо перемешиваем.
- Маринуем курочку в йогуртовой смеси 5 минут.
- Разогреваем гриль или сковороду.
- Жарим курочку до готовности.
- Подаем на шпажках, с салатом или питой.
Приятного аппетита!