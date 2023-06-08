Для того, щоб приготувати філе у цей спосіб, не потрібно хитромудрих інгредієнтів чи особливих кулінарних маніпуляцій. Кілька продуктів, гарячий гриль чи сковорідка – і смачна страва вже на столі.
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Цю курочку можна смакувати із салатом, начинити піту або подати з улюбленим гарніром.
Швидкий рецепт курячого кебабу
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Йогурт та спеції добре перемішуємо.
- Маринуємо курочку у йогуртовій суміші 5 хвилин.
- Розігріваємо гриль або сковорідку.
- Смажимо курочку до готовності.
- Подаємо на шпажках, з салатом або пітою.
Смачного!