Для того, щоб приготувати філе у цей спосіб, не потрібно хитромудрих інгредієнтів чи особливих кулінарних маніпуляцій. Кілька продуктів, гарячий гриль чи сковорідка – і смачна страва вже на столі.

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Цю курочку можна смакувати із салатом, начинити піту або подати з улюбленим гарніром.

Швидкий рецепт курячого кебабу

  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порцій: 4
Приготування:
  • Йогурт та спеції добре перемішуємо.
  • Маринуємо курочку у йогуртовій суміші 5 хвилин.
  • Розігріваємо гриль або сковорідку.
  • Смажимо курочку до готовності.
  • Подаємо на шпажках, з салатом або пітою.
Смачного!